（中央社記者廖禹揚台北29日電）高市府都市計畫委員會決議將大社工業區從特種降編為乙種工業區，經濟部表示，大社工業區降編可能使國內高科技材料供應斷鍊，將在計畫送至中央審議時爭取產業最大權益。

高雄市政府都委會決議將大社工業區降編，勞工為此走上街頭，經濟部表示，若變更後僅容許公害輕微，如塑膠射出產品等行業，將衝擊既存工廠營運及轉型石化高值化發展，且降編後除修建外無法新建、增建及改建，相對降低產業競爭力，環保改善及高值化發展無法繼續進行，並可能使國內高科技材料供應斷鍊。

經濟部說明，大社工業區區內廠商現階段僅從事合成橡膠、聚丙烯、丙烯腈…等製造行為，影響較特種工業區影響更低，經濟部近年也持續推動石化高值化轉型、環保改善措施，包括設置環境監測中心、劃設隔離綠帶、推動區域聯防機制、改善污水處理廠設施，輔導業者改善製程設備落實工安管理，以穩定發展產業及降低環境衝擊。

經濟部官員表示，大社工業區案只是高市府都市計畫的其中一項，待所有案件處理好會一併送到內政部都委會審議，目前尚未收到相關會議通知。

官員表示，經濟部會在會議中爭取不要將大社工業區調整為乙種工業區，並根據法理、勞工權益與產業政策調整劃設，爭取讓現有廠商可繼續營運。（編輯：鄭雪文）1080429