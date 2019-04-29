彰化縣田尾公路花園入口的公園路與台一線交叉口因槽化島小，公路總局彰化工務段在斑馬線周邊設置一座高約30公分的「緣石」，這道緣石才完工3天，就造成多輛轉彎的小客車「中獎」，車子底盤嚴重毀損，紛紛向鄉長林守政、縣議員劉淑芳等人陳情，公路總局彰化工務段說，槽化島加長是為保護行人，由於造成用路人不便，將全部打掉。



劉淑芳與林守政等人今（29）日上午與公路總局彰化工務段人員到場會勘，劉淑芳說，工務單位雖立意良善，但在斑馬線外施作凸起的「緣石」隔離相當突兀，車輛夜間視線上不容易注意，反而讓人發生交通意外，這星期以來已陸續傳出事故，北斗警分局交通組說，確實有起駕駛人「被坑」的事件發生。



田尾公路花園入口的公園路與台一線交叉口，有一近60公尺的槽化島，工務單位為體恤用路人穿越，在外緣多加一道30公分高的「緣石」，這道緣石才完工3天，就造成多輛轉彎的小客車「中獎」，車子底盤嚴重毀損。



公路總局彰化工務段人員說，由於該路口的槽化島上有變電箱以及Q板公仔意象，槽化島太小也無法從中「穿洞」設置行人穿越道，因此將槽化島向外擴增範圍，在路口劃設人行步道與槽化線，評估路口約50米長度，行人穿越中途可能遇到紅燈，需在原地等待，為維護安全因此因地制宜施作兩段共13米長的「緣石」防止車輛太過接近。



劉淑芳說，這個緣石原本是要區隔槽化島與台一線，讓行人穿越時可以更安全，工務處雖立意良善，但實際卻不可行，主因是這個槽化島範圍大，緣石與槽化島之間有近2公尺的斑馬線穿越道，但緣石在外並不明顯，以致駕駛人轉彎時稍不注意就可能「被坑」，輕者輪胎側皮磨損，重者傷及底盤及避震器。



林守政、劉淑芳、鄉代許世昌等人會同縣府工務處實勘，考量「緣石」造成用路人不便，，決定將60公尺長的緣石打掉鋪夷平，但槽化線與斑馬線會保留。