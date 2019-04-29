（中央社記者蘇麗娜吉隆坡29日專電）馬來西亞吉隆坡銷售電腦軟硬體重要集散地劉碟廣場今天展出「台灣精品」24家廠商的55件創新科技產品，透過體驗與互動帶給馬國消費者便利美好的生活體驗。

此次台灣精品Hi-tech Week活動一連7天展出三大類別產品：電競、生活應用與創新科技，展現台灣研發的豐沛能量。

吉隆坡台灣貿易中心主任蕭春雁致詞時表示，馬來西亞對外貿易發展局（MATRADE）數據顯示，在貿易表現方面，馬台間貿易貢獻在2018年達到雙位數增長，即22.1%（230億美元），而主要驅動領域即是台灣特色產業—資訊及通訊科技（IT）領域。

他說，通過舉辦如台灣精品項目的貿易促銷活動，馬來西亞與台灣連接將會更緊密。

此次台灣精品活動，除了琳瑯滿目的產品展示，期間並安排多場工作坊及洽商活動。

今年在馬來西亞的一系列推廣活動包括：7月參與「馬來西亞國際建築、室內設計及建材展覽會（ARCHIDEX）」，在檳城的「台灣形象展」設立台灣精品館；9月的羽球營及公益路跑；以及10月的電競決賽，將「台灣精品」的良好形象深印在馬國民眾心中。

台灣精品標誌為台灣創新價值的最高榮譽象徵，迄今已辦理27屆「台灣精品」選拔。通過研發、設計、品質、行銷的嚴格評選機制，鼓勵台灣品牌提升品質、設計與形象。

台灣精品獲獎產品作為台灣產業的創新代表，由經濟部協助在國際市場推廣宣傳，形塑台灣產業優質形象。（編輯：馮昭）1080429