（中央社香港29日綜合外電報導）亞洲股市今天未隨華爾街股市因財報利多和經濟成長強勁激勵再創新高而全面翻揚，市場焦點重新回到美中貿易談判。

福特汽車（Ford）和亞馬遜（Amazon）公布獲利倍增，企業財報利多激勵標準普爾500指數和那斯達克指數26日雙雙創新高。

帶動美股上漲動能的利多還有美國1至3月首季經濟成長3.2%，遠高於預估值及2018年第4季的2.2%。

萬達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）說：「週五（26日）超乎預期的美國首季經濟成長數字…主要受到強勁的貿易和庫存數據的支撐，不過，重點仍是經濟不錯，近期內不會接近衰退。」

然而，觀察家警告，經濟數據表面上看來固然不錯，但潛在的數據指向有些疲軟，今年稍後可能會看到成長略減。

市場投資人焦點轉向北京，美國談判人員將返北京和中國談判代表進行新一輪貿易談判。白宮表示，議題將涵蓋智慧財產權、強迫技術移轉、農業和執行機制。

日股適逢黃金週假期連休，5月7日恢復交易。南韓Kospi指數收盤漲1.70%；港股恆生指數收高0.97%，上海證券交易所股價綜合指數收跌0.77%；新加坡股市收漲1.49%；澳洲股市收挫0.41%；紐西蘭股市收盤小漲0.18%。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1080429