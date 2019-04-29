（中央社記者呂欣憓曼谷29日專電）泰國旅遊勝地清邁受到空氣污染影響，3月和4月旅館住房率下滑。清邁旅館業者現在寄望7月和8月的到來，屆時將是中國和歐洲旅客造訪清邁的高峰期。

清邁是泰國第二大旅遊勝地，不過清邁在3月和4月時面臨嚴重空氣污染問題，一個原因是農民為了準備下一輪耕作而焚燒山林，而工業化和汽機車增多，也讓空污問題更加嚴重。

清邁空污問題嚴重到泰國總理帕拉育（PrayutChan-o-cha）曾在4月初要求相關單位7天內解決問題，而儘管近來空污問題已有緩解，清邁旅遊業卻已受到影響。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，根據泰國酒店協會（Thai Hotels Association）數據，清邁3月份的住房率從以往的80%下降到75%，4月份更下降到60%，即使是在最熱門的潑水節期間，住房率也是下降。

泰國酒店協會北部負責人拉雅（La-IadBungsrithong）指出，清邁旅館業者都在期待7月和8月的旅遊旺季，屆時泰國學校放暑假，同時也是歐洲和中國旅客造訪清邁的高峰期。

去年共有1090萬人次旅客造訪清邁，旅館住房率約為75%，泰國酒店協會預估今年住房率約在70%到72%之間。

根據泰國觀光暨運動部數據，今年第一季造訪泰國的旅客成長率放緩，為1076萬人次，比去年同期成長1.47%，觀光收益5720億泰銖，成長0.09%。

而儘管泰國政府從去年底開始實施21個國家和地區民眾赴泰觀光落地簽證免費措施，今年第一季中國旅客赴泰人數與去年同期相比下降2.11%，為310萬人次；不過印度遊客則是大幅成長25%，達到45萬人次。（編輯：林憬屏）1080429