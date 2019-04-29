（中央社記者潘智義台北29日電）國泰建設指出，第1季全台房屋推案量回溫，但北部成交量仍在2013至2014年波段高點的3至4成，中、南部成交量已漸回穩，第2季推案量增，成交量將是房市復甦關鍵。

國泰建設今天發布2019年第1季國泰全國房地產指數，較去年第4季及去年同期皆價漲量穩。

國泰建設表示，第1季房屋成交價相較去年第4季及去年第1季，除新北市成交價下跌外，其他地區均呈穩定或上漲；第1季全台各地區成交量相較去年同期，除台北市、新竹縣市及高雄市減少外，其他地區均呈穩定或增加。

從近4季移動趨勢來看，國泰建設指出，雙北本波成交價已接近波段高點，其他地區成交價皆創新高；但成交量呈現兩極發展，北部地區成交量仍處低檔，中南部地區成交量已近或超過波段高點。全台房市呈現價漲量穩結構，銷售率穩定，面對未來房地產市場仍應觀察供需及價量後續變化。

國泰建設表示，國際機構普遍下修2019年全球經濟成長預測，美國聯準會聲明2019年全年不升息，其他主要經濟體貨幣政策也趨於寬鬆，國際金融市場回穩，但貿易政策不確定性仍高。

國內經濟金融情勢方面，國泰建設指出，國內經濟成長略緩，內需仍是驅動經濟成長主力，央行也維持政策利率不變，有助整體金融穩健發展。不過，受兩岸關係緊張，及明年總統選舉議題紛擾影響，綜合國內外經濟及政治情勢，房市景氣仍須審慎因應。（編輯：鄭雪文）1080429