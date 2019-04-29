（中央社記者林育立柏林29日專電）捷克官員證實，中國對布拉格市長賀瑞普不滿，決定取消布拉格愛樂在中國的演出。捷克外長派提賽克對發生這樣的憾事感到「不幸」。

賀瑞普（Zdenek Hrib）去年11月出任捷克首都布拉格市長後，即著手廢除布拉格和北京姊妹市協定內有關台灣是中國不可分割領土的「一中條款」，並主動關心藏人人權，在市府升起雪山獅子旗和接見西藏流亡政府首長洛桑森格。

學生時代曾到台灣實習的賀瑞普還自稱是「台灣迷」，上月率團到台北參加智慧城市論壇，並獲總統蔡英文接見。

「捷克新聞社」（CTK）報導，捷克文化部長史坦尼克（Antonin Stanek）昨天在北京與中國文化和旅遊部部長雒樹剛會晤後證實，由於賀瑞普的言論，原本打算在中國巡迴的布拉格愛樂將無法在中國演出，除非團方批評賀瑞普。

1994年成立的布拉格愛樂（Prague Philharmonia，PKF）是捷克首屈一指的管弦樂團，經費來自捷克文化部，本來計畫9月和10月到中國演出14場，團方對中國單方面取消演出表示抗議。

布拉格愛樂主席克里普（Martin Klimpl）表示，布拉格愛樂擁有悠久的歷史，在世界各地傳播捷克的音樂遺產，原本打算利用捷克與中國建交70周年的機會，向中國聽眾呈現捷克作曲家的作品，不料中國文化部突然取消演出，讓團方感到驚訝。

克里普強調，無法接受有政治立場前提的文化交流，「如果將來在中國的演出許可，取決於布拉格市長對中國的態度的話，我們必須斷然拒絕。」

對於布拉格愛樂不願接受中國的演出條件，賀瑞普特地聲明感謝。

賀瑞普表示，布拉格其他藝文團體，未來可能面臨類似的情況，他會努力讓負面影響降到最低。

賀瑞普還說，布拉格愛樂不去中國，可以到其他國家演出，他會利用稍早訪問台灣時建立的管道。暗示布拉格愛樂也可以到台灣演出。

中國取消布拉格愛樂演出，在捷克掀起軒然大波。捷克外長派提賽克（Tomas Patricek）今天表示，他對捷克藝術家的音樂會受到阻礙感到「不幸」，他將與中國駐捷克大使張建敏討論這件事。（編輯：馮昭）1080429