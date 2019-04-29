（中央社記者唐佩君布魯塞爾29日專電）巴黎聖母院大火燒出古蹟維護問題，比利時近來檢視自身重要教堂安全措施，發現有些位處狹窄街道大型車輛難以進入，有些雖配備管線但從未消防演習，暴露消防安全隱憂。

巴黎聖母院在4月15日晚間失火，有數世紀歷史的木製屋架燒毀，19世紀的尖塔倒塌，當時尖塔正進行維修工程，周圍搭建鷹架。隨後更發現聖母院存在安全問題或違規事項，例如建築工人在工地抽菸、警報觸發後未在第一時間通報消防員等。

法國鄰國的比利時本身也有許多數百年歷史的重要教堂，比利時消防單位上週檢查布魯塞爾多處教堂設備，認為雖然有獨立消防栓，消防員可即刻取水，但消防單位也承認需要加速建置一些措施，否則比利時教堂若發生大火，不確定能否即時撲滅，引來全國關注，檢討如何改善。

例如有些古蹟教堂或建築物位處狹窄街道，若發生像聖母院那般大火，大型消防車輛將難以進入。

而有些教堂雖配有消防管線，消防員可以立即取用，但問題是有些建築物屋頂相當高，或是木材老舊承載力有疑慮，過去認為進入這些建築物天花板和屋頂太危險，因此從未進行消防演習，讓人憂慮能否即時滅火。

此外，許多古蹟雖然在90年代加強消防安全措施，但目前多數並未建置自動灑水系統，比利時消防單位過去認為在重要遺產建築上建置系統花費相當昂貴，但現在巴黎聖母院大火殷鑑不遠，重要建築物的消防安全議題已浮出檯面。（編輯：林憬屏）1080429