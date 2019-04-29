（中央社記者陳妍君馬尼拉29日專電）配合衛生福利部「一國一中心」計畫，花蓮慈濟與台大醫院多位醫師今天出席在馬尼拉舉行的器官移植暨葉克膜應用論壇。菲國醫師指出，如何提高民眾器官捐贈意願是當務之急。

出席這次論壇者包括菲律賓衛生部前部長歐納（Enrique Ona）、國家腎臟暨移植中心（NationalKidney and Transplant Institute）執行長羅薩蒂-李基德（Rose Marie Rosete-Liquete）、駐菲代表徐佩勇等人。

花蓮慈濟醫院副院長許文林、器官移植中心主任李明哲、幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠、心臟外科主任張睿智及台灣體外維生系統學會理事長周迺寬、台大醫院外科主治醫師賴鴻緒、何明志等台灣專家特別赴菲，就台灣器官移植政策、小兒膽道閉鎖患者治療、小兒肝臟移植等主題發表演說。

賴鴻緒告訴中央社記者，菲國人口年輕化，每年約200萬名新生兒，這些新生兒一旦罹患膽道閉鎖，常需要進行肝臟移植手術，但小兒肝臟移植在菲律賓萌芽時間不長，希望與菲律賓外科醫師交流膽道閉鎖與肝臟移植實務經驗，藉由技術討論，對當地小兒膽道閉鎖醫療提供協助。

不過，曾赴高雄長庚醫院接受亞洲肝臟移植先驅陳肇隆指導，並留在高雄長庚10年的聖路加醫療中心（St. Luke's Medical Center）肝臟移植手術主任康塞赫羅（Allan Concejero）和羅薩蒂-李基德都指出，當前菲律賓器官移植面臨的最大挑戰，是如何提高民眾器捐意願。

康塞赫羅說，菲律賓器官移植率低主因可能是民眾對器官捐贈接受度不足，這涉及政府如何教育、鼓勵公眾捐贈器官。如同李明哲演講中所說，這是衛生當局當務之急及責任所在，希望他們能從今天的論壇得到一些想法和啟發。

徐佩勇致詞表示，台灣有24個醫學中心，希望透過「一國一中心」計畫，與新南向國家一起努力，將新技術、好的產品及醫療服務帶到菲律賓。

另一方面，他指出，台灣自2009到2016年受邀擔任世界衛生大會（WHA）觀察員，積極參與WHA和世界衛生組織（WHO），協助改善台灣與全球疾病防治。可惜的是，過去兩年在政治力介入下，台灣並未受邀參加WHA，希望未來獲得各界支持，持續參與WHA、WHO會議與活動，對國際疾病防治發展做出貢獻。（編輯：馮昭）1080429