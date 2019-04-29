（中央社巴黎29日綜合外電報導）全球最大的兩棲類動物中國大鯢（俗名娃娃魚）不討人喜歡，牠的重量與成年人差不多，黏滑的棕色外皮，咧著一張彎曲沒笑容的大嘴，還有一雙如豆又看似多疑的雙眼。

中國大鯢也是全世界極度瀕危物種之一。

不同於中國的大貓熊，中國大鯢甚少受到媒體的關注。

為什麼有些動物可以觸動人們的心弦，讓大家心甘情願掏出大筆捐款保育牠們，但有些動物只是引起反感而已？

眼神憂鬱的貓熊果真比黏滑的中國大鯢更值得妥善保育嗎？

尺寸、聰慧、舉止、稀有，以及動物與人類之間的相似程度，都是影響人們對瀕臨絕種動物觀感的因素。

西卡羅來納大學（Western Carolina University）心理系榮譽教授赫佐格（Hal Herzog）表示：「最主要的原因之一是『可愛』，身體上的特徵像是大眼睛和觸發我們父母本能的柔軟身軀，因為這會使我們聯想到嬰孩。」

人類與動物關係的專家赫佐格說，貓熊的黑眼圈觸發人類養育的本能。

他說：「和貓熊相比較，上網搜尋中國大鯢，牠大約6英尺長、150磅重，身軀黏滑且眼睛小如豆。」

中國大鯢是兩棲動物生態系的重要部分，就像蠕蟲對於牠們居住土壤的健康至關重要一般。不過就像蛆、老鼠和蛇，牠們在人類身上激發的主要本能是厭惡。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1080429