英國破產與重組集團 Begbies Traynor 的一項新的研究顯示，英國有 48.4 萬家企業陷入嚴重的財務困境，佔英國所有企業的 14%。

這項警訊數據亦顯示，2019 年第一季英國瀕臨破產的企業家數較去年同期上升了 17%，促使分析師擔憂英國可能遭遇廣泛的經濟下滑問題。

地產公司受創最重，有 48142 家地產企業陷入嚴重財務困境，年率上升 13%，2018 年第一季為 42512 家。

營建業 — 往往被視為是英國經濟的指標企業 — 陷入嚴重財務困境家數一年來增加了 10%。金融業有 12728 家受到影響，較去年同期增加 5%。

Begbies Traynor 集團合夥人茱莉 (Julie Palmer) 說，資本密集企業 — 如營建業與地產業 — 陷入困境，是經濟的壞消息。營建業佔英國企業的 17%，雇用了 250 萬人，貢獻英國經濟產出達 6%。

她說：「真讓人擔憂，這項數據顯示，經濟的沉悶已擴散到了英國主要的服務業，必須靠著政治的確定性與支持英國企業的承諾，加以阻止。尤其是中小型企業，那可是英國經濟的引擎。」

執行董事長特雷納 (Ric Traynor) 說，英國脫歐的不確定性，阻止了企業的成長與投資，但這也突顯歐洲經濟下滑，加上歐美可能爆發貿易戰，對英國企業的衝擊，更甚於英國國內問題。

但他表示，就業數據創新高，加上 GDP 成長，顯示英國經濟基礎依舊強勁。

「如果未來幾個月，政府能導正方向，提供企業較大的確定性，恢復消費者信心，則政府仍有時間，將經濟導向平靜道路，避開風暴，」他說。

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