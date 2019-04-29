（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）南韓警方消息人士透露，一直堅稱清白的南韓藝人朴有天今天接受警方調查時，終於打破心防，坦承吸毒原委，並對大部分購毒吸毒指控供認不諱。

南韓聯合新聞通訊社報導，警方透露，朴有天說，曾害怕放下自己，但還是認為該承認的要承認，該謝罪的要謝罪。

朴有天還說，與前未婚妻、南陽乳業創始人外孫女黃荷娜分而復合後開始吸毒。

朴有天和黃荷娜曾於2017年4月宣布9月結婚，但於次年分手。

朴有天涉嫌與黃荷娜於今年2到3月份3次購買1.5克冰毒，並5次吸食其中一部分。

黃荷娜因另案受訊時供出朴有天，警方透過調查技巧證實，朴有天年初案發期間的行跡與黃荷娜交代的情況基本相符，並掌握兩人分手後仍互相串門的監控錄影。

報導指出，另有監控錄影顯示，朴有天年初在首爾某自動提款機向疑似毒販帳戶存入數十萬韓元（約新台幣數萬元），並在20到30分鐘後，在某地領取疑似毒品。

朴有天10日主動召開記者會矢口否認吸毒，並把所有罪名推給黃荷娜，距今已有19天。

報導指出，朴有天為逃避警方毒檢將全身毛髮剃光，但來不及剃光的腿毛被檢出冰毒成分，即便證據確鑿，朴有天仍不認罪。

警方23日據此提請逮捕，並於26日獲准逮捕朴有天。警方將在追查餘罪後於本週將他移交檢方。（編輯：林憬屏）1080429