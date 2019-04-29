（中央社記者康世人新德里29日專電）看好印度汽車產業發展計畫帶動汽車零元件廠採購更多中高階工具機設備，外貿協會4月21日到5月1日率8家台灣頂尖智慧機械廠到印度拓銷，已有日、法車廠表達採購意願。

中華民國對外貿易發展協會今天指出，印度是全球第5大汽車製造國，且正推動「印度汽車產業發展計畫AMP2026），預期將帶動汽車零元件廠採購更多中高階工具機等設備。

貿協率大光長榮、麥鑫、協易等8家台灣領導大廠組成台灣智慧機械參訪團，到卡納塔卡省（Karnataka）班加羅爾和古茶拉底省（Gujarat）首府阿默達巴德（Ahmedabad）兩大印度汽車產業聚落拓銷。

台灣智慧機械參訪團22日在班加羅爾舉行台灣智慧機械發表會，分享台灣優勢智慧機械解決方案，及台灣如何成為印度汽車零件廠最佳製造夥伴，吸引100多名當地買主和媒體與會，並與台灣大廠洽談合作。

參訪團於23、24日在班加羅爾拜訪印度塔塔（Tata）、日本鈴木（Suzuki）及法國寶獅雪鐵龍集團（Groupe PSA）旗下合資公司的車廠和汽車供應鏈，獲得不錯的回響。

此外，台灣智慧機械參訪團26日轉赴阿默達巴德召開智慧機械技術發表會與智慧機械論壇，8家台商介紹各種適合汽車工業的最新智慧機械技術、工具機等解決方案，及因應印度電力不穩、可保護工廠機器設備的自動斷電保護系統，吸引許多印度廠商會後洽詢。

8家台商在貿協安排下，今天和明天在當地拜會當地車廠與製造供應鏈。

貿協表示，此行接觸到許多在印度當地大廠及外資與印度合資的汽車大廠，都有意願和台灣工具機業者合作。

其中，法國寶獅雪鐵龍集團與印度AVTEC Limited持股各半的合資公司PSA AVTEC Powertrain Pvt. Ltd，和日本豐田（Toyota）汽車旗下的一級製造廠，都主動邀請台商前往洽談合作，有很高的意願採購台灣機械用於汽車製造廠。

印度工具機進口成長快速，2018年比前一年工具機進口成長48%，台灣是印度進口工具機的第5大夥伴國，台灣工具機2018年對印度出口額達1.5億美元，年成長率超過42%，尤其綜合加工機和車床等更是印度進口第2大來源國，幾乎在印度的所有汽車大廠工廠都有台灣的機台。

貿協認為，台商應把握市場，因此透過組織國家隊赴印度拓銷，強化台印在汽車產業的合作互補。（編輯：馮昭）1080429