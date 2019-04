香港「民間人權陣線」在 4 月 28 日發起上街遊行,號召香港 13 萬人上街反對政府修訂《逃犯條例》。主辦單位揚言,如果政府不願撤回草案,將發起包圍立法會。這次的遊行有一個頗為直白的口號–「反送中」。

近期台灣媒體和群眾關注焦點大多在 2020 藍綠總統候選人大戲,對這個議題沒多餘的關切,就算有,也大多和日前「佔中」宣判結果產生連想,反對援引此法案,將犯罪港人引渡到大陸受審,認為遊行的目的是在爭取避免中國大陸藉此修法進行司法迫害。

從口號就可以直覺看到,這正是主辦單位想要塑造的民氣,但卻因此可能失去了對《逃犯條例》修法本質的關注焦點。

《逃犯條例》其實和台灣有著很密切的關聯。去( 2018 )年初,香港人陳同佳在台灣殺害同來旅遊的懷孕女友並棄屍後逃回香港,一屍兩命。雖然加害人和受害人都同為香港民眾,但因台灣和香港並無引渡條款,凶殺案的管轄權和地點不在香港,雖然事證明確,當事人也認罪,香港法院卻無法進行刑案的審判,最後,只好以盜領被害女友的提款卡,以洗黑錢為由判定陳男入獄 29 個月。

也因為兇案嫌疑犯已然出境,而港台兩地無引渡協議,士林地方法院只能發佈通緝,時效長達 37 年 6 個月。香港政府此案例為由,提出《逃犯條例》的修法。所謂《逃犯條例》,是香港現行和包含印度、印尼、菲律賓、斯里蘭卡…等 19 個國家簽有的「逃犯移交」協議。和香港往來相對密切的大陸、澳門、台灣、泰國、日本…等並未列入。

此次修法,香港政府希望在嚴重罪行包括:謀殺、誤殺、傷人、性犯罪、綁架、形式恐嚇、販毒、搶劫、偽造文書、貪汙、縱火、製造或運送爆裂物、走私、叛變、重婚、煽惑危害種族、非法入境…等 37 項罪刑,修法後,香港都可以在未簽訂「逃犯移交」協議下,移交在港罪犯到其他犯罪管轄國家或地區,包含中國大陸。這次的遊行主軸便在反對在港政治犯因此移送中國大陸審訊。

在隔海看戲之餘,香港《逃犯條例》修法背後有許多「正義」認知的衝突,至少有兩個案例我們不會忘記:

一、 2010 年 3 月 25 日凌晨,印度裔英國商人林克穎酒駕撞死送報生,32 歲的黃俊德。 2012 年 8 月,林克穎持假護照偷渡出境返回英國。由於台灣和英國之間無引渡協議,經過漫長的「道德力量」與外交努力, 2014 年蘇格蘭司法部批准林克穎回台服刑,經林克穎律師提起上訴, 2016 年蘇格蘭高等法院以臺灣監獄環境欠佳,不符合《歐洲人權公約》為理由,改判林克穎暫時不需引渡回台。受害者家屬至今等不到一個道歉。正義,尚在遙遙無期。



二、台灣電信技術發達,詐騙罪刑相對較低( 2018 年修法前詐騙刑期為六個月以下徒刑,修法後刑期提高到 2 年半到 5 年;但是相對中國大陸詐騙刑期 10 年起跳還是是非常仁慈),台灣詐騙集團名聲顯赫、跨足國際。兩岸關係友善的時候,台灣籍詐騙集團在海外被捕遣送回台,大多是輕輕放下,善心期待幡然悔悟,從此迎向光明。 2011 年之後,許多被捕海外詐騙台灣人被遣送至中國大陸受審、服刑。作為親中、反中,和受害者期望的落差變得多樣。正義,彷彿變成是可以自己轉彎的白海豚。

參加 4 月 28 日反《逃犯條例》修法的群眾上街也許各有其訴求和目的,每位在街頭的生命也許都有著自己對於真理的信仰。但是,大多是無助、弱勢的犯罪事件受害者,他們的正義呢?

正義,往往是因為自己「相信」其為正義。但是,「我的正義,值得你犧牲來成就」卻也是紛爭的起點。

「很多人認為自己有在思考,事實上都只是在合理化自己的偏見。」–威廉 詹姆士 (美國心理學之父)

“A great many people think they are thinking when they are merely rearranging their prejudices.”–William James, 1842-1910.