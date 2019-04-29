（中央社馬德里29日綜合外電報導）西班牙昨天改選國會，總理桑傑士的西班牙社會勞工黨得票率最高但未過半，右派陣營遭分裂，強烈國家主義政黨進入國會。桑傑士如今將尋求盟友組成聯合政府，協商料持續數週。

法新社報導，由於西班牙還即將在5月26日舉行地方和歐洲議會選舉，政治人物今天多不願做出明確承諾，因此新政府6月前很可能不會誕生。

西班牙社會勞工黨（PSOE）黨魁納波納（CristinaNarbona）對西班牙公共電台表示：「我們應等待地方選舉結果，…包括許多地區，當然還有歐洲議會結果。我們不急…還要繼續打選戰。」

路透社報導，以下是西班牙政局接下來可能發展：

●現在該如何？

桑傑士（Pedro Sanchez）將和其他政黨接觸，尋求共識組成聯合政府，談判可能持續數週甚至數月。

西班牙眾議院排定21日開議，接下來國王菲利佩（King Felipe）將和政黨領袖商議總理人選，並須獲得眾議院支持。若總理人選在眾議院首輪投票便獲得絕對多數贊成，即可組成新政府；若進入第2輪投票，則獲得簡單多數支持便能組閣。

若總理人選在第2輪投票也失敗，眾議員便必須在2個月內選出新總理人選，否則國會將自動解散，並於54天後選出新國會。

●最可能結果？

大多數分析家認為，最可能結果是社會勞工黨和左派政黨「我們可以」（Podemos）組成聯合政府，但兩黨合計在國會未過半。

根據最新計票結果，社會勞工黨在眾議院獲123席，「我們可以」奪42席，距離眾院350席的過半數還差11席，意味兩黨還需依賴其他較小政黨結盟才能順利執政，最可能合作對象是巴斯克（Basque）民族主義派或加泰隆尼亞分離主義派政黨。

由於最終計票結果要到5月上旬才會出爐，因此上述預測仍可能有些許變化。

●其他可能結果

若社會勞工黨和「我們可以」協商失敗，桑傑士可能和中間偏右的公民黨（Ciudadanos）接觸。公民黨在昨天大選拿下57席，成為第3大黨。若兩黨合作便可取得國會過半數，許多金融市場人士偏好這個結果。

但兩黨至今都不支持這個選項。公民黨領導人李維拉（Albert Rivera）曾告訴支持者，他的黨會在國會帶頭反對桑傑士。社會勞工黨支持者昨天在選後集會也高喊：「不要和公民黨一起！」

另個選項是桑傑士政府高級閣員曾暗示，他們或許能以少數席次繼續執政，一如去年6月上台以來情況。

●會花多久時間？

國王和各政黨討論後，並無特定期限須提議總理人選。加上5月26日將舉行地方和歐洲議會選舉，可能將令新政府相關協商延後。換句話說，西班牙新政府很可能要到6月或7月才會產生。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080429