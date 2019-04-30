（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）美國哈佛大學政治學者蒙克表示，對民主的支持轉弱現象在全球日益普遍，無論是左派還是右派民粹主義領導人的出現，都在不同層面上強烈威脅民主體制。

36歲的蒙克（Yascha Mounk）出生德國，專攻民主理論研究，被譽為當代政治學術界的「搖滾明星」，目前正在巴西各大學巡迴演講。

對蒙克來說，土耳其總理艾爾段（Recep TayyipErdogan）和匈牙利總理奧班（Viktor Orban）等領導人有一個共同的特點，即他們都有嘗試或成功壓制民主政權的基本特徵，如不承認新聞自由、獨立司法，也不尊重不同想法的人。

蒙克表示，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與艾爾段和奧班等政治人物，在摧毀他們國家的民主，有驚人的相似之處。

如同艾爾段等人，波索納洛將國家所有問題歸根於貪腐成性的政治精英，說他們關心的是自己，而不是解決「真正的巴西人」的問題。

波索納洛也支持巴西在民主制度中採用軍事獨裁之類的專制替代方案，不承認新聞自由，也不認同司法獨立，更對不同派系加予壓迫，無視政治制度的合法運作。

蒙克說，這些民粹主義領導人相信他們代表「人民的意志」，因此任何不認同理念的人都被視為叛徒和人民的敵人。

不過，波索納洛異於艾爾段和奧班的是，他對政治制度沒有完全的控制權，他隸屬的政黨在國會沒有多數席位，從而削弱他的政治實力。

2014年巴西警方執行洗黑錢調查專案「洗車行動」，意外揭發國營巴西石油公司（Petrobras）管理層與政府高層勾結的一系列貪腐醜聞，重創巴西人對政治和民主的信心。

蒙克表示，貪汙腐敗是一種嚴重的不公正行為，犧牲大多數人的利益為少數人牟取好處，所以民眾對貪腐行為及其對政治和民主制度的影響感到憤怒，繼而喪失信心，是一種正常反應。

在此同時，這也為民粹主義者創造很好機會，如波索納洛當選總統就是一個實例，至於他是否會實踐打擊貪腐的競選承諾，只有時間能夠證明。

雖然蒙克提到的大多數統治者都屬於右派，他對專制的左派民粹主義領導人也不乏批評，如委內瑞拉在已故總統查維斯（Hugo Chavez）和其接班人馬杜洛（Nicolas Maduro）統治下，成為一個暴力獨裁，導致許多人挨餓受苦。

蒙克表示，民粹主義者是一個不承認反對派合法運作，破壞民主制度規範的人，左派和右派民粹主義者對國家和人民所造成的傷害幾乎沒有區別，而我們在委內瑞拉所見到的，就是非常危險的左派民粹主義者威脅民主的情況。(編輯：王永志）1080430