（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海董事長郭台銘傳出5月上旬將前往美國，除了有望前往威斯康辛州洽談投資案進展外，是否再度與美國總統川普會面，備受外界關注。

知情人士向中央社記者透露，郭台銘規劃5月上旬前往美國，有機會再度到訪威斯康辛州，洽談當地投資案進展。

至於郭台銘此行會不會再度與美國總統川普會面、或是與威州州長艾佛斯（Tony Evers）見面，相關人士不願意透露細節。

外媒先前報導，郭台銘預定5月出訪美國威州。

川普與郭台銘去年6月一同參加鴻海集團在美國設廠的動土儀式，川普盛讚鴻海集團在威州投資是「世界第8大奇蹟」。

如今郭台銘有意參加國民黨總統初選，朝向總統之路邁進，郭台銘此行赴美會不會與川普再度會面，備受外界關注。

不過威州州長艾佛斯日前曾表示，在鴻海集團接觸威州官員提出重談投資案後，威州目前正和鴻海洽談合約，以在當地興建液晶顯示面板（LCD）工廠。鴻海集團尚未詳述希望在威州投資合約中看到什麼改變。

鴻海日前指出，致力推動在威斯康辛州的投資，期待能以公開、透明的方式與艾佛斯及其團隊就合作展開進一步協商。

鴻海集團高層先前透露，在美國威州的6代線面板廠，預計將在明年第4季開始量產，主要先以面板模組後段封裝為主，未來威州廠不排除布局有機發光二極體（OLED）或是Micro LED等產線。

鴻海先前美國新聞稿指出，6代廠興建進程將在今年夏天開始進行，相關廠區預估2020年第4季進入生產階段。（編輯：黃國倫）1080430