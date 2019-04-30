（中央社台北30日電）中央氣象局表示，今天天氣仍然穩定，各地陽光耀眼，只是清晨因環境西南風與陸風輻合影響，中南部沿海有機會出現小範圍短暫陣雨。

另外北部、東北部地區及中部山區容易出現午後雷陣雨，這種雨雖然短暫但常來得相當急促，提醒上述區域的朋友午後外出記得攜帶雨具備用。

今天會比昨天更熱一些，各地高溫普遍在攝氏32、33度以上，大台北盆地及花東縱谷氣溫尤其高，上看34、35度。

台東大武附近受西南風過山沉降增溫影響，易有焚風發生，焚風除了高溫，也常伴隨極度乾燥的空氣，容易對農作物造成損害，提醒當地民眾及農民朋友多加注意；另外各地紫外線指數都易達過量甚至危險級，外出活動別忘了注意防曬並多補充水分。

今天金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請多留意航班資訊。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊：今天西半部地區垂直擴散較佳，惟北部空品區位於下風處，易有污染累積，加上光化作用易使午後臭氧濃度上升；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級；詳查環保署網站https://goo.gl/hE5Oct。（編輯：張銘坤）1080430