低血糖是糖尿病常見的症狀之一，情節嚴重甚至會有致命風險。為恭醫院新陳代謝科陳慰信醫師提醒，血糖太低會造成暈眩、盜汗等狀況，輕忽可能會導致昏迷、失溫，甚至喪命，他建議，低血糖的人盡量別吃巧克力，因為巧克力含大量脂肪質，會延緩糖分吸收。

根據《華人健康網》報導，陳慰信醫師指出，一般人如果太久沒進食，可能會有血糖過低症狀，出現頭昏、頭暈等狀況，不過若是糖尿病患有低血糖症狀時就非常危險，主因是降血糖藥物副作用（如：黃醯類、促胰島素分泌類藥物），讓身體產生不適。

陳慰信醫師建議，低血糖的人可隨身攜帶含糖汽水、果汁或糖果，如此一來才能因應低血糖重症發生風險；另也不建議食用麵包、牛奶、巧克力或冰淇淋，因為巧克力和冰淇淋含大量脂肪質，會延緩糖分吸收。

此外，陳慰信醫師也提出《預防低血糖 4 原則》：1.遵照醫生指示的劑量注射胰島素和口服降血糖藥，使用後 15 至 30 分鐘內進食。2.如有額外的運動，需先吃點心。若從事劇烈的運動，每半小時吃含 15 公克醣類的食物，例如：1 片土司或 1 份水果或 240cc 牛奶。

3.外出時應隨身攜帶方糖、糖果、餅乾等，以備不時之需。4.隨身攜帶糖尿病識別卡，記載聯絡方法（醫院、家人等電話），萬一發生低血糖昏迷時，可爭取急救時間。