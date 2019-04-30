（中央社記者姜遠珍首爾30日專電）南韓媒體報導，美國海軍最新型兩棲攻擊艦「美利堅」號（LHA-6）與匿蹤登陸艦「紐奧良」號（LPD 18），將駐防日本佐世保海軍基地，以牽制北韓與中國。

南韓「朝鮮日報」今天報導，據駐日本美國海軍當局和美國第七艦隊29日指稱，駐防日本佐世保海軍基地的美利堅級兩棲攻擊艦（America-class amphibiousassault ship）「美利堅」號與「紐奧良」號（USSNew Orleans LPD 18 ）將取代「史塔森」號導彈驅逐艦（USS Stethem DDG 63）與「黃蜂」號兩棲攻擊艦（USS Wasp LHD 1），成為最新的戰鬥力量。

報導指出，2014年服役的美國海軍最新型兩棲攻擊艦「美利堅」號全長257公尺，排水量達4萬5000噸，艦艇上部署具備垂直起降功能的F-35B匿蹤戰鬥機。

而匿蹤兩棲登陸艦「紐奧良」號，全長約210公尺、排水量約2萬5000噸，2016年3月朝鮮半島局勢緊張時，曾參與大規模韓美聯合登陸演習。

據美國第七艦隊稱，「史塔森」號和「黃蜂」號將返回母港進行維修。

報導指出，中國海軍建軍70週年，23日在青島舉行海上閱兵，美國並未派艦參與，主要是向中國增強軍備的行動發出警告。（編輯：王永志）1080430