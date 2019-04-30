（中央社記者陳偉婷台北30日電）抗藥性結核病是威脅人類健康重大議題，台、美、日今天合辦研習營，衛福部長陳時中說，台灣多重抗藥性結核病治療成功率為80%以上，優於國際的55%，足為亞太典範。

世界衛生組織（WHO）估計，2017年全球有55.8萬結核病患者對一線治療藥物具抗藥性，其中有82%患者為多重抗藥性結核病，治療成功率僅55%，且多數病例發生於亞洲國家。

衛生福利部長陳時中上午在開訓典禮表示，台灣為加強抗藥性結核病管理，於2007年起成立多重抗藥性結核病團隊，結合健康保險制度及疾病管制署資源，提供患者免費診斷和個人化治療，使台灣多重抗藥性結核病的治療成功率提高至80%以上，台灣足為亞太地區結核病防治的典範。

台灣雖鄰近結核病或多重抗藥性結核病高負擔國家且往來頻繁，但在公衛與醫療端努力下，結核病發生率已從2005年每10萬人口73例逐年下降到2018年的每10萬人口37例。2017年新感染人數更首度降到萬人以下。

在開訓典禮中，除副總統陳建仁，與會貴賓還有曾在世界衛生大會（WHA）為台灣仗義執言的前美國衛生部長普萊斯（Tom Price）、美國在台協會台北辦事處長酈英傑、日本台灣交流協會台北事務所副代表西海茂洋。

陳時中受訪時表示，普萊斯和日本專家以具體行動支持台美在「全球合作暨訓練架構」下辦理的活動，表達美日對台灣參與世界衛生大會的強烈支持，不但彰顯台美在全球防疫合作的堅實友好關係，也是肯定台灣在建構區域聯防與全球衛生安全的貢獻。

多重抗藥性結核病治療較為困難，治療時間為結核病的3倍，需要每日服藥約1年半到2年。

疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，台灣每年結核病新個案中，約僅1%具多重抗藥性，國際則有5%。台灣的防治優勢包含快速檢驗的確診網絡、完善的醫療系統、人性化的公衛追蹤，都可讓其他國家參考。

台灣、美國及日本在「全球合作暨訓練架構」合作模式下，於今天至5月3日，舉辦「抗藥性結核病計畫管理國際研習營」，邀集亞洲國家結核病計畫負責人與實驗室主管，就抗藥性結核病管理進行相關訓練課程。（編輯：張雅淨）1080430