（中央社記者許秩維台北30日電）台科大資管系新開設「遊戲化科普教育」課程，讓學生公益實習，動手規劃遊戲式科普體驗課程，帶領國小學生組裝動力車、玩桌遊，從中學習科普知識。

為推動STEM教育，台灣科技大學資訊管理系教授盧希鵬新開設「遊戲化科普教育導論」課程，提供學生選修，並在學期中舉辦公益實習課，對外開放小學生參加，鼓勵台科大學生規劃體驗課內容，用遊戲方式教小朋友科普知識，從中累積教學經驗，培育未來STEM教育的種子老師。

STEM教育4個字母代表科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）和數學（Math）。STEM並非單一學科的教育，是整合相關領域，以思考、研究創造出解決問題的方法。

盧希鵬指出，台灣的教育常希望老師在最短時間內教最多東西，但學生畢業後可能一個也記不起來；西方教育則是花很長時間教一件重要的事，讓學生畢業後一輩子都無法忘。他希望透過開設課程與公益實習，為台灣遊戲化科學教育盡一份力。

「遊戲式教育不只是玩遊戲」，盧希鵬表示，將課本知識與遊戲結合，透過動手實作、體驗過程，增加學習的熱情，並提高學生的課堂投入程度，讓小朋友參與實作與遊戲過程，更能幫助了解科學的應用方法，將生硬的知識變得精彩又有趣。

台科大公益實習課規劃「動力車」、「程式桌遊」兩大主題，運用鹽水與鎂片的化學反應產生電能，驅動車子行駛，從中訓練機構零件組裝能力，並學習電池原理、化學知識。此外，也透過桌遊教小朋友學習寫程式的邏輯、程式排列、運算思維，培養解決問題的能力。

台科大碩士生胡宇謙表示，過去的學習經驗讓他發現自己不適合傳統的教育方式，因此希望運用遊戲化教育幫助和自己一樣的小朋友，讓學習充滿樂趣。

另一位台科大碩士生鄭湘陵也提到，在籌備過程中，最困難的是找出小朋友喜歡且可以接受的方式教學，以桌遊協助小朋友了解程式的邏輯概念，不僅好理解也增添趣味。（編輯：陳惠珍）1080430