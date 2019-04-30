（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）中共軍機近年頻繁繞飛台灣，並越過台海中線，引發關注。美國太平洋空軍指揮官布朗今天說，台海緊張令人憂心，美軍行動不會退縮，將持續留意共軍動態，避免局勢更加緊張。

隸屬國務院的紐約外籍記者中心（NYFPC）下午邀請美國太平洋空軍（PACAF）指揮官、印太司令部空軍部隊指揮官布朗（Charles Q. Brown Jr.）參加簡報，說明美軍如何因應太平洋地區威脅、與區域盟邦互動，及依國防新戰略重新分配軍事資源等議題。

布朗表示，台海緊張局勢日益升溫，令人憂心，美方關注中共軍機繞飛台灣、越過台海中線等行動，不想因誤判而導致局勢更加緊張。

共軍2架殲11戰機3月31日越過台海中線前，總統蔡英文出訪太平洋3友邦回程過境夏威夷。布朗說，中國可能想藉戰機越線回應蔡總統，也或許與美軍行動有關，「我們想持續飛越、航經並在國際法容許的地方行動，中國不喜歡我們這樣，但自由開放的印太地區就是如此」。

至於因應共軍侵略性舉動的最佳戰略為何，布朗回應中央社記者提問時說，關鍵在於美軍要堅定不移、毫不退縮，持續在國際法容許的範圍內行動。

布朗說：「我們不希望軍事對抗，國防戰略報告表明我們想競爭，而非衝突。我們無意陷入任何形式戰鬥。我們會持續關注，提供外交管道討論參考。緊張情勢是否升溫很重要，我們身為軍隊一分子，有責任將訊息傳達給領導階層，讓他們更清楚掌握區域情勢。」

布朗簡報時提及國防戰略報告列出5大挑戰，其中4個在太平洋，分別是中國、北韓、俄羅斯、暴力極端主義分子。

他指出，美國空軍注重發展第五代戰力，匿蹤戰機F-22部署在阿拉斯加，F-35也陸續引進亞太地區。美軍陸戰隊已在沖繩部署F-35，澳洲、日本和南韓也陸續取得F-35，目前數量不多，但5年後區域內預計將有200架F-35，其中70%為盟國所有。

被問及台灣是否可能採購F-35，布朗表示不知情，但提到台灣「對另一型飛機有興趣」。他說，美軍與台灣合作多年，中華民國空軍司令張哲平最近才拜會他。

PACAF為美國空軍一級司令部，同時擔負印太司令部空軍作戰職能，總部位於夏威夷珍珠港，轄區包含整個亞太地區，覆蓋約半個地球，擁有超過4萬6000名服役的空軍人員，主要在日本、南韓、夏威夷、阿拉斯加和關島等地區。(編輯：王永志）1080430