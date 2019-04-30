（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投縣政府將於5月25日舉辦今年首場大型就業博覽會，提供2000多個工作機會，包括中國大陸台商參展提供近百個年薪逾新台幣100萬元職缺，其中更有營銷總監年薪開出360萬元。

南投縣政府社會及勞動處今天發布新聞表示，回應縣民求職需求，5月25日上午9時到中午12時30分在南投縣會展中心舉辦今年首場大型就業博覽會，50多家廠商提供2000多個工作機會，其中有1000多個是在中國大陸就業及實習，包含近百個年薪逾100萬元職缺。

社會及勞動處指去年首度邀陸企來台徵才，縣民迴響熱烈，因此今年透過浙江省各地台商協會邀廠商跨海參展，主管職年薪逾新台幣百萬元，其中以浙江卡麥啦文創營銷總監年薪360萬元最高，另有幼兒園長職缺年薪是台灣3倍、汽車零組件供應商研發人才平均月薪10萬元、醫美公司祭出270萬元年薪招聘高階主管等，為有意到浙江發展的南投青年提供更多舞台。

社勞處長林志忠說，南投在地廠商提供職缺橫跨科技、光電、食品、機械、飯店、保險、客運、製造、保全、零售、護理之家、長期照護機構等行業，類別多元，歡迎新鮮人、待業者、有意換工作、二度就業者參加，現場還有專案服務區協助中高齡二度就業民眾謀職。

林志忠表示，當天除廠商徵才區，還有政府資源諮詢及宣導、創業諮詢及成果展示、身心障礙者求職服務、職場體驗區、求職講座、履歷健診、免費視障按摩、彩妝及義剪等豐富服務。（編輯：翁翠萍）1080430