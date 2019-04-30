（中央社記者蔡芃敏台北30日電）創新與新創展區（InnoVEX）將在5月29日登場，今年共吸引467家新創參展，再創歷史紀錄。貿協指出，今年將舉行論壇及媒合活動，盼藉此促成業者與新創團隊合作。

2019台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）今天舉行「新創主題記者會」，創新與新創展區（InnoVEX）首度移師到世貿一館展出，共吸引24國、467家新創參展。除了日本、韓國、法國、瑞典等國家持續參展，也吸引波蘭、巴西、香港首度籌組參加。

外貿協會秘書長葉明水今天致詞時指出，InnoVEX展區是全球科技產業重要平台之一，台灣將保護智慧財產權、營造良好創業環境等面向做得很好，也獲得國際許多創投及投資者青睞，InnoVEX自2016年成立以來，規模再締造紀錄，且相較去年成長2成。

葉明水說，台灣產業以製造業占大宗，供應鏈完整且強大，有助新創業者將概念變成商品。而台灣的新創基地，也能協助新創業者與製造廠商媒合，形成一條龍。

貿協表示，今年貿協首度與科技部合作，將針對新創主題辦理論壇及媒合活動，包含台達電、中國信託、LINE、Samsung NEXT等業者，與新創團隊進行媒合洽談，盼促成更多合作。

貿協指出，人工智慧及物聯網是今年InnoVEX展區重點，有別於其他國家新創活動以出街概念和創意發想為主，InnoVEX強調完整產業鏈、多元的科技應用。另外，新創競賽（Pitch）總獎金高達42萬美元，科技部新創基地、林口新創園、台杉投資與高通也分別設置獎金。（編輯：張均懋）1080430