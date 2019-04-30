（中央社記者江明晏台北30日電）台灣大哥大總經理林之晨今天首度主持法人說明會，除公布配發每股現金股利5.6元，股利分配率達113%，也表示未來5G將規劃與製造業、醫藥業、交通、零售業等合作垂直整合方案。

台灣大今天舉行線上法說會，由新任總經理林之晨及財務長俞若奚主持。

台灣大第一季合併營收新台幣298.7億元，營業利益42.3億元，稅後淨利30.7億元，稅後每股盈餘(EPS)為1.13元，稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA) 84.1億元，達成第一季財測目標的108%。

台灣大說明，第一季合併營收年減1%，其中momo電子商務營收年成長達20%，減緩499之亂後電信業務營收下滑年減10%的影響，有線電視業務和momo成長，助減緩電信業務獲利的衰退，台灣大也有效控管成本費用及多角化經營，各項業務營業利益均超越財測目標。

台灣大董事會日前已決議分派2018年度現金股利合計154億元，股利分配率達113%，依扣除子公司持有股份後的27.4億股股數計算，每股現金股利為5.6元，和近年來維持相同水準，不過配發率為近年新高。

台灣大並以「超5G」策略發展，目標成為區域級國際企業，林之晨表示，以台灣第一B2C電商momo未來前進泰國為例，momo也會將旗下更多商業模式和如OTT等線上服務經驗複製至東南亞國家。

法人提問，前進東南亞策略是否有納入財測中的資本支出，台灣大表示，尚未納入，須先評估機會。也看好今年momo表現會超越目標。

針對外資詢問5G機會，林之晨表示，官方可能明年完成5G釋照，如果成功拿下5G執照，將規劃與製造業、醫藥業、交通運輸業和零售業等合作5G垂直整合方案，提供給消費者端。（編輯：林興盟）1080430