（中央社記者蕭博文台北30日電）紀姓女保母受託照顧近9個月大女嬰，涉嫌因疏失導致女嬰趴睡後遭棉被壓覆窒息身亡。士林地方法院今天開庭，保母坦承疏失，願賠償新台幣737萬元，請求法院從輕量刑。

士林地檢署起訴指出，紀姓女子領有保母證照，106年8月間受一對夫妻委託，照顧當時2個多月大的女嬰。

107年3月間，紀姓保母將女嬰放在成人床鋪上趴睡，並將棉被折疊後放在女嬰身旁。紀姓保母未在女嬰身旁隨時照料，反而離開房間，約半小時後回到房間才驚見女嬰遭棉被壓覆且嘴唇發黑，緊急送醫治療仍不治。

檢察官認為，紀姓保母明知照顧未滿1歲的嬰兒應隨時在旁照料，且應注意有無造成呼吸道阻塞危險的物品存在，卻未使用女嬰平日使用的透氣枕、嬰兒床，而將女嬰放在大人床鋪上，導致女嬰遭棉被壓覆而窒息，涉犯業務過失致死罪嫌。

士院今天開庭審理，紀姓保母以新台幣737萬餘元與女嬰父母達成和解，並先行支付130萬元，其餘款項分期償還，按月給付1萬5000元，預計33年後才能給付完畢。

紀姓保母當庭坦承疏失，表示案發後已不再從事保母工作，現在從事大樓、工廠清潔工作，每月收入2萬餘元，並已與家屬達成和解，會盡力履行賠償責任，請求法官從輕量刑。

女嬰母親委任律師則表示，當事人尚未走出喪女之痛，對於是否給予紀姓保母緩刑及附帶條件為何，建請法官依法審酌。

法官諭知全案辯論終結，將於5月28日下午4時宣判。（編輯：方沛清）1080430