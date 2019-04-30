（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）前國立宜蘭大學建築與永續規劃研究所謝姓所長，涉嫌在民國106年任內與黃姓助教以「假報廢、真侵占」方式，一度將設備占為己有。檢方偵辦後，依貪污治罪條例起訴。

宜蘭地檢署起訴書指出，謝姓男教授在民國103年8月1日至106年7月31日，擔任建築與永續規劃研究所長。謝男在卸任前夕，指示黃姓女助教將所內未達報廢程度的溫濕度計等8台設備，填寫「財產報廢單」，再以其它類似廢材報繳給學校。

在侵占後，堪用的設備一度供謝男卸任後自用，期間長約3個月，最後謝男再指使黃女將物品繳回，並向總務單位謊稱「報廢錯誤」。

檢方指出，謝男除涉嫌侵占公物外，民國106年5月，建築與永續規劃研究所在舉行所長選舉會議時，謝男還涉嫌與黃女共同偽造會議紀錄，以協商的方式決定張姓候選人為第一順位，再由黃女將資料轉送校長。

整起事件被人告發後，謝男與黃女到案後都否認犯行。謝男坦承，有請黃女進行設備報廢程序，但他認為這些設備都可供教學樣品使用，才會未將整批真品繳回，且之後還是當公用，沒有私下侵占。

謝男也強調，當初所長選舉時，與會7人確實有進行投票，但最終不是以紙本，而是以他口頭詢問所有人意願後，完成投票作業。

黃女強調，她都是依謝男指示行事，報廢名冊內的物品當時她無法確認。至於被控涉及偽造會議紀錄部分，她自己根本不知道與會人員有沒有投票，且在她認知中，得票順位高低及投票結果只是用字遣詞上的差異。

檢方日前偵結時，仍認定謝男與黃女是共同正犯，「假報廢、真侵占」部分涉嫌違反貪污治罪條例，另在所長選舉會議部分都涉及偽造文書罪嫌，因此將兩人都提起公訴。

校方今天表示，後續相關處分待司法判決確定後，再做討論。（編輯：李錫璋）1080430