（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）工人到南投縣仁愛鄉深山巡護水管，赫然在草叢發現人類頭骨，警方進一步尋獲遺骸，經DNA鑑定與比對失蹤人口資料，確認是失蹤2年半的張姓老翁，家屬感謝警方帶老父回家。

民國34年出生、家住台中市豐原區的張姓老翁於民國105年11月到合歡山區登山失蹤，家屬報案協尋一直無音訊。經過2年多，一名葉姓水管維護員今年1月25日在仁愛鄉慈峰產業道路巡視水管，赫然在草叢發現頭顱骨，立即下山向南投縣警察局仁愛分局翠峰派出所報案。

仁愛分局今天表示，翠峰派出所副所長陳國淵獲報，與偵查隊入山查看，但現場位於深山且氣候不穩，許多道路早已崩壞，車輛無法通行，只能徒步通過多處崩壁才能到達現場，眾人往返花費6小時才將頭骨帶出。

偵查隊長王文成認為，只找到頭顱，沒有身軀，遺體不完整，於是再與陳國淵入山搜尋，希望找到死者遺體，兩人以發現頭顱骨地點為中心向外搜尋，終於在距離發現頭顱骨50公尺外，找到死者衣物與軀體骨骸。

經南投縣警察局鑑識科到場採證並檢視遺體，認定死者無他殺疑慮後，仁愛分局與鑑識科員警2月14日將死者衣物與骨骸背運下山，送交法務部法醫研究所進行DNA鑑定，經鑑定雖然確認頭顱骨與身體骨骸是同一人，但仍無法確認死者身分。

仁愛分局比對所有失蹤人口通報資料，偵查隊長王文成更拿著採證相片與資料親赴可能的失蹤人口親屬家中探詢，經2個多月努力過濾，日前探訪張姓失蹤者家屬時，家屬描述與死者體型、衣物特徵非常吻合，進一步採集家屬檢體鑑定DNA後，確認死者就是張姓老翁。

張姓老翁的兒子告訴警方，父親有上山採草藥習慣，105年11月進入合歡山區後一直沒回家，非常感謝南投警方幫忙找到失蹤父親，等待2年多終於讓父親回家。（編輯：唐聲揚）1080430