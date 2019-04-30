（中央社記者龍柏安台北30日電）國立體大「鞍馬王子」李智凱今天在108年全國大專校院運動會男子體操全能，6個項目當中有5項得分最高，以總分83.350奪得金牌，明天他將再接再厲、再拚6個單項。

李智凱去年才在雅加達—巨港亞運男子鞍馬項目摘金，接下來4場奧運積分賽當中，他就包辦3站鞍馬金牌，幾已篤定取得2020東京奧運參賽門票。

不過李智凱為備戰今年世界體操錦標賽，他提早在全大運回歸全能，這也是他大半年來首次再比全能項目，結果6項競技中，僅不拿手的吊環以13.000分，小幅輸給台北商大洪仕東的13.050分，仍輕鬆摘下生涯在全大運全能的第2面金牌。

包含成隊與全能在內，李智凱本屆全大運已包攬2金，明天登場6項個人賽，他也都會下場，將挑戰8金完全制霸的紀錄。

指導教練林育信透露，為讓李智凱習慣全能的比賽節奏與強度，明天的6個單項愛徒都會下場，不過他也說，會視臨場情況做調整：「我不想讓智凱太累，否則比賽結束後，他的身體恢復速度也會受到影響」。

在6項比賽中，林育信強調仍較擔心李智凱的單槓與吊環，但愛徒今天在全能項目的發揮上，都有達到預期水準，而總分83.350分，則和設定的84分差了一點。

林育信表示，只要今年世錦賽李智凱的全能可以達到84分以上水準，他有信心愛徒將可直接取得奧運門票，並可提前開始備戰奧運。（編輯：張芷瑄）1080430