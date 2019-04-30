（中央社記者邱柏勝台北30日電）為確保連帶保證人權益，以免債務人已發生授信逾期，連帶保證人卻渾然不知，金管會督導銀行公會修正相關規定，要求銀行自今年起，應每年一次以書面通知連帶保證人3項內容。

這3項內容，分別是最高限額保證金額、當月基準日所負擔的保證債務金額，以及清楚說明金額會隨著授信動撥情形變化。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，為協助連帶保證人充分了解自身的保證責任，落實強化連帶保證人權益保障，金管會督導銀行公會修正「會員授信準則」，規定銀行辦理授信業務徵提連帶保證人，如果屬於未定期間的最高限額保證，除了債務人已發生授信逾期、銀行海外分行及OBU簽訂的保證契約，以及保證人表示不願接受通知等情形外，今年起銀行應每年一次以書面通知連帶保證人。

莊琇媛指出，銀行辦理授信業務，若以「最高限額保證」徵提連帶保證人，保證人會就債權人與債務人間所產生的一定範圍內的債務，預定最高限額，由保證人予以保證。

金管會表示，此類情況常出現在企業授信，例如最高保證限額新台幣5000萬元，銀行授信給企業1000萬元，保證人的保證契約債務為1000萬元。不過當企業增加授信額度來到2000萬元，則保證人的保證契約債務也會來到2000萬元。

然而，過去有些實務案例，起初連帶保證人以為保證債務是1000萬元，後來根本忘記有這個連帶保證契約，或是債務人提高借款額度，又沒有通知連帶保證人，導致連帶保證人的保證債務激增，因而引發糾紛，所以本次自律規範要求銀行須通知連帶保證人最高限額保證金額。

另外，針對未定期限的最高限額保證契約，保證人得依民法754條規定，隨時通知銀行終止保證契約，意即保證人不願替債務人作保時，可通知銀行終止作保，通知到達後所發生的債務，就不再負保證責任。不過，對於保證契約終止前已發生的債務，仍需負保證責任。

金管會表示，考量保證債務金額會隨著主要債務人授信動撥情形變化，銀行有必要定期以書面通知連帶保證人保證債務相關資訊，因此將其納入銀行公會自律規範，以強化連帶保證人權益。（編輯：鄭雪文）1080430