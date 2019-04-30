（中央社埃及赫加達30日綜合外電報導）埃及紅海沿岸是潛水愛好者天堂，海面下10公尺可見小丑魚和蝴蝶魚在綠色和紫色珊瑚間悠遊。但自從埃及觀光業走出過去數年安全疑慮復甦，當地脆弱海洋生態系統卻受威脅。

法新社報導，2011年埃及爆發群眾運動，將長年獨裁總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）推翻後，觀光客人數開始銳減。2015年又發生聖戰士炸毀一架從紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm al-Sheikh）起飛的俄羅斯班機，奪走224條人命，埃及觀光業再受重擊。

不過2017年以來，埃及觀光業出現部分復甦。根據世界旅遊觀光協會（WTTC）調查，去年埃及觀光業對國內生產毛額（GDP）的貢獻度成長16.5%，來到296億美元（約新台幣9146億元），為2010年以來最高水準。

在埃及另個紅海度假勝地赫加達（Hurghada），一位要求匿名的潛水教練表示，觀光業衰退前，當地海岸「遠遠有太多活動，因為如此便宜」，導致「部分海域珊瑚消失」。

而在埃及觀光業沉寂過後，「部分海域再度見到珊瑚陸續出現」。但他警告，觀光業再度活絡，對珊瑚構成危險。

在赫加達海岸，林立的藝品商店和度假飯店提供無敵低價選擇，吸引精打細算的歐洲旅客。在當地一個私人海灘做日光浴的29歲德國觀光客丹尼爾（Daniel）便表示，他選擇來埃及，部分正因為價格低廉，「比加勒比海便宜許多」。

然而根據聯合國環境規劃署（UNEP）估計，全球約有20%的珊瑚礁已遭毀滅，另有60%面臨威脅，威脅來自氣候變遷、漁撈過度和觀光業。

儘管科學家認為，紅海的珊瑚礁對氣候變遷的適應力最強，但仍舊面臨威脅。

赫加達環境保護和保育協會（HurghadaEnvironmental Protection and ConservationAssociation）理事長夏基（Heba Shawky）表示：「埃及觀光業復甦是好事，但已（對珊瑚礁）帶來更大壓力。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080430