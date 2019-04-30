（中央社記者楊啟芳新北30日電）富邦悍將投手陳品學今天升上一軍，本季他從後援改任先發，雖然春訓時手指常破皮，耽誤到調整進度，但現在已經更適應這個角色，不過本週會先擔任長中繼，之後視情況調到先發。

陳品學從2012年至去年年初，在美國職棒克里夫蘭印地安人隊效力，去年遭釋出後回到中華職棒，季中選秀為富邦悍將第3指名。今年陳品學定位從後援改成先發，季初在二軍投5場含3先發，拿下1勝0敗，防禦率2.70。

陳品學今天升上一軍，他表示，28日收到球隊通知，感到非常興奮，當天回高雄整理行李後，就馬上跟一軍報到。開季一個多月後終於登上一軍，陳品學說：「不會覺得太慢，因為我春訓時手指反覆破皮，進度慢了2、3個星期，而且先發是新位置，之前沒投過長局數，需要時間適應。」

對於今年轉換身分，陳品學指出，擔任先發投手能按照自己的節奏，調整到最好的狀況，不過後援每天都必須準備，比較沒辦法控制狀況。

悍將總教練陳連宏表示，陳品學16日在二軍先發，投5局就用了101球，不過24日精簡到77球，代表好球率提升。陳品學也指出，去年因為想追求三振，所以會投到邊邊角角，球數落後就被打，但今年是投到好的位置，讓對方打不營養的球。

目前悍將固定先發輪值只有4人，分別為索沙、伍鐸、羅力及陳仕朋，陳連宏表示，若之後遇到單週5戰，就有可能將陳品學拉上先發，這星期會先擔任長中繼。陳品學則說：「什麼位置都會盡量完成，希望把在二軍的心態、節奏和感覺，帶來這邊。」（編輯：張芷瑄）1080430