（中央社首爾30日綜合外電報導）南韓三星電子5日推出Galaxy S10 5G手機，但南韓一名用戶在網路貼出這款手機燒毀的照片，他說手機無緣無故自燃，三星則宣稱那是外部衝擊造成，不是手機故障所致。

三星電子（Samsung Electronics）告訴法新社，這名用戶的Galaxy S10 5G會燒毀是因為「外部衝擊」造成，並不是手機內部故障所致。

但在網路貼出手機燒毀照片的李姓男子聲稱，他的Galaxy S10 5G「無緣無故」燃燒。

李姓男子告訴法新社：「開始聞到燒焦味時，我的手機放在桌上，之後迅速冒煙。」他還指出：「當我拿起手機時不得不把它丟到地上，因為手機太燙了。」

他說，自己沒有對手機做任何事情。由於手機內部的一切都被燒毀，因此無法修復。

李姓男子更聲稱，三星拒絕賠償。Galaxy S10 5G售價高達1200美元（約新台幣3萬7000元）。

三星5日推出Galaxy S10 5G，當時宣稱是全球首支第5代行動網路技術（5G）手機。

另外，三星原定26日在美國發售Galaxy Fold摺疊螢幕手機，但因為傳出螢幕有破裂、隆起和畫面閃爍等狀況，三星於22日宣布延後上市，還說手機「需要進一步改善」。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1080430