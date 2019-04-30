（中央社記者何宏儒安卡拉30日專電）土耳其對俄羅斯採購S-400防空飛彈系統，美國威脅停止交付F-35戰鬥機。土耳其總統艾爾段今天批評，若將土耳其排除在外，F-35戰機計畫「註定會完全失敗」。

安卡拉對莫斯科採購S-400系統，導致土、美緊張關係進入白熱化階段。艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天在伊斯坦堡出席第14屆國際國防工業展覽會時指出：「土耳其不會接受在國防領域方面被強加的任何不合理要求，就像在政治、外交和經濟領域上也是一樣。」

艾爾段說：「我就是在說F-35計畫，若將土耳其排除在外，註定會完全失敗。」

艾爾段批評美方因土耳其採購S-400系統而企圖在F-35戰機採購案上「強加不合理要求」。

華府對安卡拉採購S-400系統多所疑忌。土耳其即將開始接收S-400防空飛彈系統，美國威脅，此舉將危及安卡拉在F-35第5代戰機開發計畫中能夠扮演的角色，且恐遭美國國會制裁。美國已暫停對土耳其交付F-35戰機訓練設備和其他零件。

艾爾段表示，土耳其對外國國防工業的依賴度已自80%降為30%，現在本土國防工業還可外銷。他強調，土耳其生產的無人飛行載具外銷全球頗有斬獲。（編輯：陳永昌）1080430