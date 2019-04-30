（中央社記者楊明珠東京30日專電）國家交響樂團（NSO）今天在東京舉行2019日本巡演，獲滿堂彩。駐日代表謝長廷邀多國使館貴賓聆賞，他說這次NSO是從日本平成到令和時代進行「跨時代」演出，別具意義。

國家交響樂團「來自台灣─2019日本巡演」的首場演出下午在東京文化會館登場，除了日本樂迷、僑胞等前來，還有美國、丹麥、以色列、印尼、立陶宛、多明尼加共和國、厄瓜多、馬紹爾群島等21國使館貴賓受邀聆聽，總計觀眾約1500人。

由音樂總監呂紹嘉領軍的第4度日巡，為東京場次規劃了分別代表台、日的大師作品—江文也的「台灣舞曲」、芥川也寸志的「為交響曲所寫的音樂」，並演出西貝流士第2號交響曲及孟德爾頌E小調小提琴協奏曲。

由日本巨匠作家芥川龍之介的兒子芥川也寸志創作的「為交響曲所寫的音樂」，曲風深受蘇聯作曲家蕭斯塔科維契、普羅科菲夫的影響，芥川也寸志的遺孀芥川真澄在聆賞後稱讚樂團充滿活力的詮釋。

孟德爾頌的小提琴協奏曲由近年備受國際樂壇矚目的台裔小提琴家林品任獨奏。林品任在日本擁有高知名度，今天的演出獲得東京樂迷高度讚賞，安可曲演出巴哈D小調第2號無伴奏小提琴組曲，讓觀眾意猶未盡。

演出的下半場以「台灣舞曲」開場，是日治時期台灣作曲家江文也（1910至1983年）的經典作，在節奏、配器、旋律素材的選用上都具原創性，充分反映出當時的文化氛圍。

江文也在日本學習音樂，曾在日本各項音樂比賽獲獎，卻一直屈居第2。直到1936年代表日本，以「台灣舞曲」參加柏林的奧林匹克藝術競技大會獲得特別獎，是參賽的前輩與同輩日本作曲家中唯一獲獎者。明年東京將舉辦奧運，今天NSO在東京演奏這首曲子，別具意義。

江文也的次女江庸子今天應邀前來聆賞，她表示「台灣舞曲」近年雖多次演出，但這次是第一次在東京文化會館這麼正式的場館、由這麼盛大編制的樂團演出，讓她深感欣慰。

這場音樂會以西貝流士的第2號交響曲作結束，此曲以音樂繪寫芬蘭遼闊森林與湖澤圍繞的意境，展現高貴激昂的情操，NSO以充滿希望與冒險精神的第4樂章，陪伴日本樂迷告別平成時代，走入令和時代。

到場聆賞的日本指揮家大山平一郎表示，NSO精準的執行力與掌控力，搭配東京文化會館的溫暖音場，完美呈現作曲家的樂思樂念。

呂紹嘉受訪時表示，這次希望藉機推廣早期台灣音樂史上重要的人物江文也，因為江文也的一生很坎坷，覺得是時候要為他做點事。另外，由林品任演奏孟德爾頌的協奏曲，展現台灣吸納各種文化變成自己的東西的文化底蘊。

對於這次演出剛好是由平成時代邁入令和時代，呂紹嘉表示，感覺很巧合，具承先啟後的意義。文化的力量永續不息，大家緬懷過去、看過去的歷史，台灣與日本有交集的歷史，從音樂裡看出歷史的長流，最主要的是大家要往前看。

林品任受訪時說：「這是我小提琴獨奏家生涯第一次是以一個被巡演的獨奏家出場，別具意義。我常常參與獨奏的演出，跟整個樂團出來巡迴是第一次，然後剛好是跟家鄉台灣的台灣愛樂一起來到日本。」

他還說：「日本對我來講，也很有意義，因為我在2013年在仙台國際小提琴大賽奪金牌，這是我人生中第一個國際大賽的金牌，能跟我家鄉的樂團一起到日本巡演，很有意義。」

林品任透露，10月預定與胞弟、「白袍鋼琴家」林品安一同接受仙台音樂節之邀，在仙台合作演出。

對於令和時代來臨，林品任表示，許多日本朋友說很期待、很興奮，他了解到這對日本朋友們而言，是很有意義的，有跨時代傳承的意涵，日本朋友都說很喜歡「令和」這年號。

林品任說：「很榮幸可以在這麼有意義的時間點把台灣的文化素養、水平搬到日本來，與日本進行文化交流。」

對於令和時代來臨，謝長廷受訪時表示，這對日本來講是件大事，其實時間是貫穿的，不過心情上大家有覺得新的開始，看日本整個社會好像又一次過年似的。

謝長廷表示，NSO來此表演，等於從平成跨到令和時代，跨時代演出。而且明年就要舉辦東京奧運，將開啟一個東奧時代，藉這場音樂會揭開台日（東奧）文化交流序幕，非常有意義。

NSO下個月6日將在大阪交響廳以同套曲目與日本樂迷見面，並且在東京、大阪兩檔演出間受邀參加金澤市的「風和綠的樂城音樂祭」，與哥特堡歌劇管絃樂團及金澤管絃樂團同台競演。（編輯：馮昭）1080430