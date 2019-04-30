（中央社記者楊啟芳新北30日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對富邦悍將，剛開始本來桃猿領先，後來悍將一度逆轉又被追平，不過9局下林宥穎敲再見安打，以5比4氣走桃猿。

桃猿2局上靠著朱育賢轟陽春全壘打，先馳得點，4局上再度由朱育賢敲安打開始，郭嚴文犧牲觸擊成功，黃敬瑋再敲二壘安打，帶有1分打點，陳晨威也補上1打點安打。

5局下悍將展開反攻，高國輝敲二壘安打後，陳凱倫、林宥穎、李宗賢都敲出安打，加上桃猿守備發生2次失誤，先攻下2分，接著王正棠敲二壘安打，帶有2分打點，反倒以4比3取得領先。

第8局桃猿藍寅倫敲安打後，利用滾地球進占二壘，朱育賢再敲關鍵安打，追平比分。到了9局下半悍將進攻，林益全擊出內野安打後，陳品捷獲得保送，之後代打蔣智賢沒有敲安打，不過下一棒林宥穎建功，敲出再見安打，悍將以5比4奪勝，中斷桃猿的6連勝。

敲出生涯首支再見安打的林宥穎表示，「那時候其實換代打的機率很高，2好球時一度很緊張，但教練相信我，休息室的隊友也都相信我，就慢慢選球，盡全力把自己做好，很開心結果是好的」。

悍將先發投手索沙主投8局，被敲8支安打，投1次保送，飆7次三振，失4分，是索沙在中職以來最多失分，退場時為平手狀況，所以無關勝敗，勝投由陳鴻文拿下。

而桃猿的先發投手史博威，主投7局被敲出7支安打，投6次三振，失4分含2責失，是本季局數最長的先發，最終仍無緣本季首勝，敗投由陳禹勳吞下。（編輯：張芷瑄）1080430