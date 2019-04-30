（中央社東京30日綜合外電報導）今天退位的日皇明仁於二次世界大戰結束後年僅12歲時，曾在美方安排下由美國童書女作家教授英文，並灌輸民主思想。他在課堂上起初拒絕接受老師取的英文名字，堅稱自己是皇子。

「紐約時報」（The New York Times）報導，二次大戰結束後隔年1946年的秋天，當時12歲的皇太子明仁在東京郊區貴族學校學習院就讀，由來自美國費城的44歲圖書館員暨女作家維寧（Elizabeth Gray Vining）擔任新來的英文老師。

維寧堅持用較平凡的名字稱呼明仁，她說：「在我的班上，你叫吉米（Jimmy）。」但明仁很快回應說：「不，我是皇子。」

那時已替班上其他學生也取了英文名字的維寧表示：「是的，你是明仁皇子，那是你的本名。但在這個班上，你有一個英文名字，叫做吉米。」

維寧等待明仁的反應，其他學生則緊張地面面相覷。最後這位皇太子笑出來，全班也跟著笑開懷。

報導指出，戰後在美國和其他盟國，要求將明仁的父親裕仁以戰犯罪名起訴的壓力高漲。但當時負責帶領美國對日本進行軍事占領的麥克阿瑟（DouglasMacArthur）將軍有意參選美國總統，他視裕仁為日本非軍事化和轉變為民主國家的關鍵。

在這樣的背景下，明仁便被培養為傳遞美國價值的管道，以重塑日本。日方原計畫雇一名英國男性擔任明仁家教，但麥克阿瑟的幕僚成功運作讓美國人來擔任。

無論當時或現代，都有人不滿維寧擔任明仁的教師。一位保守派日本評論家在事後數十年還抱怨：「美國對戰後日本做的所有事當中，最粗魯的一件，是讓皇太子有個女性教師維寧。」

但維寧在暢銷的回憶錄中寫道：「我們都知道，教英文只是執行一項更大任務的媒介，是為了讓皇太子和其他人認識美國民主思想和實踐。」

不過，要灌輸明仁這位皇家學生平等觀念，並非易事。有次一位教師問明仁是否想當個平凡男孩，他回答：「我不知道。我從未當過平凡男孩。」另一次當維寧問班上學生長大後想當什麼，明仁寫道：「我會成為日皇。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080430