（中央社記者黃自強新加坡21日專電）「香格里拉對話」即將登場，這場集聚亞太國家國防部長、軍事首長與國防專家的會議，備受各國關注，中國國防部長魏鳳和將出席，並就中國在印太地區的角色發表演說。

英國智庫國際戰略研究所（IISS）在官網宣布魏鳳和將出席香格里拉對話，並在6月2日上午會議中發表令人期待的演說。

由於美國將在今年香格里拉對話中公布新的印太戰略，確認印太地區為美國優先戰區，美國也會在區內繼續進行航行自由作業。

熟悉區域安全情勢的專家指出，魏鳳和既確定出席，不僅針對中國在印太地區的角色發表演說，還在演說後直接接受提問，這讓今年香格里拉對話的討論備受關注。

專家認為，中國於2017年與2018年出席香格里拉對話的代表並非國防部長，今年不僅提升層級並由防長魏鳳和出席，凸顯這場會議扮演重要區域安全對話角色。

第18屆香格里拉對話從5月31日起到6月2日連續舉行3天會議，討論區域安全事務，新加坡總理李顯龍將在開幕晚宴中發表主題演說。另外，美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）也會在6月1日發表演說。

英國國際戰略研究所籌辦的亞洲安全會議（AsiaSecurity Summit），又稱香格里拉對話（Shangri-LaDialogue）。（編輯：張佑之）1080521