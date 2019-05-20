NOWnews 中央社 花蓮規模3.7地震 震央位於縣府北方34.6公里 中央社 - 2019-05-21 03:55:06 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print 中央社 生活 / NOWnews A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. （中央社台北21日電）根據中央氣象局最新資訊，21日2時48分發生芮氏規模3.7地震，地震深度18.8公里，震央位於花蓮縣政府北方34.6公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度宜蘭縣4級。（編輯：張佑之）1080521 相關文章 影／千人暴動！正妹ㄇ字腿「猛晃屁股蛋」 這體位秒升天 日職／阪神台灣日又來了！ 宇宙人、中職人氣啦啦隊出馬 瘋狂一夜情！女大生用刮鬍刀剃下體 慘害爸「滿臉疱疹」 更多文章 香格里拉對話 中國防長魏鳳和將出席發表演說 油國組織更改會議日期 將決定是否延長減產 印尼總統佐科威連任成功 大勝對手10.8% 熱門文章 抗議團體募款 川普訪英巨嬰氣球有望重出江湖 2019-05-20 「腰粗肚子大」恐患代謝症候群！該病死亡率是常人2.5倍 2019-05-20 雙北時雨量破50毫米 氣象局：鋒面南移午後中南部防豪雨 2019-05-20 陳時中日內瓦國際記者會 蔡總統錄影致詞 2019-05-20 嘉義縣山區大雨 阿里山公路預警性封閉 2019-05-20