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（中央社台北21日電）根據中央氣象局最新資訊，21日2時48分發生芮氏規模3.7地震，地震深度18.8公里，震央位於花蓮縣政府北方34.6公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度宜蘭縣4級。（編輯：張佑之）1080521

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