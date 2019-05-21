好債有多熱門？就跟好股一樣炙手可熱，近期 IBM 及製藥大廠必治妥施貴寶新發行的投資級美債超級搶手，獲得投資人踴躍認購，顯示今年投資級美債市場買氣依舊熱絡。投資人透過電信、能源、科技、金融等產業分散布局，將可攻守兼備，既能為投資級美債帶來多元收益機會，又能有效降低產業循環衝擊及投資波動度。

投資級美債市場熱絡 認購踴躍

2018 年全球哪些企業最具有品牌價值？美國富比士 (Forbes) 雜誌榜單顯示，前五名分別為蘋果、谷歌、微軟、臉書、亞馬遜。想要投資此類績優生，除了當股東之外，也可以當債主，因為這些優質公司發行的企業債，皆屬於投資級債券，公司財務穩健、償債能力佳，投資人能夠穩健領取配息，因此，常受到市場資金追捧。

投資級債市場中，今年仍以美債買氣最暢旺，近期 IBM 為了籌措收購雲端軟體巨擘紅帽 (Red Hat) 所需資金，發行 200 億美元公司債，馬上被搶購一空；波音公司因為市場踴躍認購，最後美元債發行規模由 25 億美元擴大到 35 億美元。投資級美債受到市場持續青睞，主要拜賜於美國經濟優於其他成熟經濟體及企業獲利持穩等兩大因素。

相較於其他區域，美國經濟實力仍不俗，尤其近期經濟數據表現亮麗，可望支撐消費與經濟穩健成長，保德信投信固定收益組基金經理人毛宗毅指出，美國今年第 1 季實質國內生產毛額 (GDP)、4 月非農就業人口均優於預估，顯示美國經濟好轉、就業市場依然強勁。此外，通膨尚屬溫和，FED 關注的通膨指標 – 核心個人消費支出物價指數(PCE) 年增率降至 1.6%，偏離 2% 的設定目標，引發了降息預期，有助於債券市場發展。

觀察企業基本面，近期適逢美國超級財報周，企業營收及財報亮麗，喜多於憂，毛宗毅表示，摩根大通（JPMorgan）預估，美國企業今年營收成長將呈現前低後高走勢，第一季營收增長率為 5%，第四季將升至 6.3%。由於美國投資級債企業經營體質穩健，近年來持續降低財務槓桿，未來隨著營運逐季轉佳、舉債壓力減輕，可望提升獲利表現。

再者，從信評展望來看，國際信評機構穆迪針對企業的信用評級給予展望評價，有「正面」、「穩定」、「負面」等三個級別，毛宗毅表示，穩定展望評級的企業居多數，比例超過 85%，而且今年第一季負面展望或是下調展望評級的比重為 8%-9%，較去年同期 10%~12% 為低，再再顯示整體企業信評展望朝向正面發展，有利於美國投資級債之後市表現。

多元產業布局 攻守兼備

美國投資級債是由優質公司所發行，知名大型企業比比皆是，例如華爾街金融巨擘「高盛集團」、美國最大藥品零售商「CVS Caremark」、美國兩大電信營運商「AT&T」及「VERIZON」，以及曾獲股神巴菲特青睞的能源股「飛利浦 66」等等，均是聞名國際的大型公司。

眾多投資級美債中，毛宗毅尤為看好電信及能源兩大產業，因為需求持續增加，且具有規模經濟特性，用戶每年提供的穩健現金流將可減輕債務壓力，維持一定的獲利能力，有助企業營運穩定。電信產業包括無線通訊、電纜、有線電視等領域，尤其近年來物聯網、雲端、大數據等技術應用普及，帶動產業需求持續成長，有些企業甚至藉由併購活動，創造額外收益。能源產業則可留意中游管線公司，主要是今年油價維持穩健表現，將帶動擴建中游管線及運輸需求，一旦中油管線布建完成，受惠於規模經濟，可支配現金流持續增加，資產負債表健康。

由於美國投資級債發行的公司，產業範圍廣泛，毛宗毅建議，除了關注現金流題材的電信、能源之外，還可布局如原料、消費、科技、金融、運輸、資本財、公共事業等其他產業，可為投資級美債帶來多元化收益機會，並有效降低產業循環衝擊。同時經由產業分散配置，亦有利於投資波動度之降低，根據 Bloomberg 資料，投資級美債整體產業多元配置的年化波動度，不管是短期或者中期，均低於工業或者是公共事業等單一產業配置，顯示產業全面布局可以讓投資級美債的投資組合更為穩健，也不會錯失任何契機。

由於美國經濟基本面仍強、企業財務體質穩健，加上中美貿易衝突未停歇，未來股市震盪恐將加劇，投資人不妨考慮布局美國大型企業的投資等級債，例如蘋果、亞馬遜、百威啤酒等，財務安全性極高，是抗波動、保護資產的最佳避風港。

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