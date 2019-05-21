（中央社威靈頓21日綜合外電報導）紐西蘭官方數據今天顯示，澳洲保守派總理莫里森（Scott Morrison）意外贏得連任後，澳洲民眾想移民紐西蘭的網路詢問度飆升，造訪紐西蘭移民局網站的人數甚至暴增12倍。

法新社報導，儘管選前各家民調都預測反對黨勞工黨（Labor）將取得勝利，但莫里森領導的「自由黨/國家黨聯盟」（Liberal-National coalition）卻在18日晚間意外擊敗勞工黨，讓執政聯盟成功守住政權。

澳洲民眾經常開紐西蘭鄰居的玩笑，但在保守派莫里森未來掌權3年的前景下，許多澳洲人似乎動念移民紐西蘭。

紐西蘭移民局（Immigration New Zealand）指出，澳洲民眾造訪移民局網站的人數，在澳洲國會大選隔天暴增至8522人，大約是12日715人的12倍。採取進一步動作、提交資料登記有興趣移民的人數，則從20人大增到512人。

紐西蘭移民局主任佛塞斯（Greg Forsythe）聲明表示：「很重要的是要注意，這些只是登記有興趣想來紐西蘭的人，不必然會轉化成實際移民數量。」

澳洲民眾移居紐西蘭不需要簽證，因此難以斷定這些人的移民興趣有多認真。

紐西蘭移民局網站在2016年英國脫離歐洲聯盟（EU），以及美國總統川普勝選後，也經歷類似高峰。但接下來的兩年，來自英美兩國的移民申便略為下滑。

紐西蘭移民局局長李斯蓋洛威（IainLees-Galloway）說，他對澳洲人移民紐西蘭興趣大增並不感到意外。他告訴記者：「我一點都不驚訝。如果澳洲人在考慮我們，那非常好阿。」

本月稍早一份民調也指出，最受澳洲民眾信任的政治人物不是自家人，而是紐西蘭總理阿爾登（JacindaArdern），且領先幅度相當大。（譯者：侯文婷/核稿：陳彥鈞）1080521