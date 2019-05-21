（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國國會有權對總統川普發動彈劾的眾議院司法委員會今天舉行聽證會，調查川普是否妨礙司法，因前白宮法律顧問麥甘未出席作證，聽證會只舉行一會兒就休會。

川普政府昨天告知麥甘（Don McGahn）不要理會眾議院司法委員會的傳票，這份傳票要求他出席聽證會，以討論特別檢察官穆勒（Robert Mueller）針對俄羅斯干預2016年美國總統大選的「通俄門」調查。

美國司法部發布的法律意見書認為，麥甘不需要出面作證。麥甘的律師柏克（William Burck）昨天晚間也指出，除非眾議院司法委員會跟白宮達成協議，否則麥甘不會出席聽證會。

眾議院司法委員會在證人席為麥甘留了張空椅子，表示不滿，也凸顯國會與川普的憲政之爭升高。委員會的民主黨籍主席納德勒（Jerrold Nadler）痛批，麥甘不出席顯然是因川普「想要掩蓋他的不當行為」。

納德勒表示，委員會發出傳票，證人一定要出席，如果麥甘不立即改正錯誤，委員會別無選擇，只有強制他出席，即使必須上法院打官司。

國會針對川普展開多項調查，川普和大多數共和黨籍國會議員則把這些調查視為2020年總統大選前的政治騷擾。

另一方面，川普輸掉一場法律官司，美國一名法官昨天裁決駁回川普的訴訟，同意眾議院監督委員會有權發出傳票，要求瑪澤會計公司（Mazars）交出川普的財務紀錄，但川普今天已提出上訴。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1080522