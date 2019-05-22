17日同婚專法以挺同團體最希望的行政院版本落幕，可說是現階段最圓滿的結局，但後續政治效應延燒，表決完後，國民黨中常委李德維主張撤銷包含蔣萬安、李彥秀在內，7名和黨團不同調、對政院版投下贊成票的立委提名，連署已經通過，最快今(22)日中常會上提出，李彥秀今受訪時，一度落淚。

一早媒體約訪李彥秀，在訪問開始前，李還請媒體最後再問此事，但媒體第一題就問她對可能被撤提名的看法，李彥秀先是無奈地笑了一下，說道，「我也是10歲孩子的媽媽，我尊重家庭價值，黨內排山倒海的壓力，為了讓同志朋友老有所終、互相扶持，站在人權的立場我們投下這票」。

李彥秀越講眼眶越紅，在媒體追問到地方反彈跟中常委壓力時，斗大的淚珠從她眼眶流出，「情感上壓力當然有，總希望世代的溝通，讓同志朋友老的時候可以扶持依靠，比如說最簡單的，家庭成員少，到醫院開刀，關係人怎麼簽，很多不同層面」。

蔣萬安表示會尊重中常委提案，媒體問他會不會後悔投下這票，蔣說「既然表決都投下票，各界聲音也聽到，服務處、辦公室有有人打過來，面對面也跟我表達，我想我盡量做好溝通」。

黨團總召江啟臣表示，在法案表決前，黨中央未給黨團任何祭黨紀的要求，黨團大會也沒有祭黨紀的共識，「只有一個問題要釐清，黨中央有沒有要求祭黨紀，主席、副主席都可以回答」。而在21日，江啟臣更是力挺黨團同志，表示他身為黨團總召，若要撤立委提名，第一個就撤他。

對政院版投下贊成票的7藍委，蔣萬安、李彥秀、許淑華、柯志恩、林奕華、陳宜民、許毓仁，前三者為區域立委，且蔣、李已經通過黨內初選，柯、林、陳則為爭取區域立委提名的不分區立委，其中林、柯已通過初選，陳則在初選落馬。