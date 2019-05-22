（中央社記者黃自強新加坡22日專電）星國副總理兼財政部長王瑞杰從今天起訪問中國，會見國務院總理李克強等人。王瑞杰普遍被視為後李光耀時代的第4代領導團隊接班人，這次首度以副總理身分訪中也別具意義。

總理李顯龍今年4月間甫率貿工部長陳振聲等第4代領導團隊部分成員出席在中國舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇。

由於王瑞杰與陳振聲去年11月在執政黨人民行動黨公布中央執行委員會完整名單中，分別出任第一和第二助理祕書長。屬第4代領導團隊成員之一的王瑞杰今年5月1日更在內閣改組中升任副總理。

熟悉星馬地區政治發展的馬來亞大學（Universityof Malaya）中國研究所附屬研究員區肇威表示，王瑞杰極有可能是未來總理接班人選，這次首度以副總理身分訪問中國，訪問包括中國國務院總理李克強在內的中央與地方官員，對增加與中國的雙邊合作關係有正面助益。

尤其，同樣屬於第4代領導團隊的陳振聲、環境及水源部長馬善高、貿工部高級政務部長許寶琨等人，均隨同李顯龍出席「一帶一路」論壇，對強化第4代領導團隊與與中國官員交流意涵著實不言而喻。

區肇威指出，第4代領導團隊將肩負接續新加坡政經發展重任，包括王瑞杰、陳振聲等核心成員造訪中國，主要用意就是在維繫、鞏固並擴大新一代領導團隊與中國的交流層面。

根據新加坡總理公署公告，王瑞杰從今天起訪問中國8天，除訪問北京外，也會造訪上海、廣州、深圳與香港特別行政區。

值得注意的是，新加坡上次大選在2015年9月舉行，下屆大選雖最遲於2021年4月舉行，仍有可能提前今年大選。新加坡民間關注第4代領導團隊何時接棒，李顯龍更於2019年新年賀詞強調，將與其他較資深部長共同協助新領導團隊接棒，共建未來。

第4代領導團隊由10名部長、5名高級政務部長和國會議長組成，包括陳振聲、徐芳達、傅海燕、王瑞杰、許寶琨、李智陞、馬善高、黃志明、王乙康、普杰立、英蘭妮、易華仁、沈穎、陳川仁、楊莉明和黃循財。（編輯：高照芬）1080522