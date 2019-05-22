（中央社記者葉臻新北22日電）新北地方法院今天開庭審理永和分屍案，主嫌孫武生將罪責推給班特，否認殺人分屍，嫌犯何傑生則透過律師坦承幫助殺人罪嫌，但不知道有人會被殺，自己無法控制孫武生的行為。

加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）去年8月在永和河濱公園遭殺害分屍，全案在去年底偵結起訴，孫武生（Mayer Oren Shlomo）和班特（EwartOdane Bent）被控殺人和毀棄屍體，何傑生（HobbieJason Eugene）與21歲台籍男子吳宣則被控幫助殺人，除吳宣去年8月底以新台幣30萬元交保外，3名外籍人士均因涉犯重罪在押。

新北地院今天提訊涉嫌殺害顏柏萊的孫武生及何傑生出庭作證，孫武生將罪責全推給班特，表示會找21歲台籍男子吳宣買刀以及聯絡顏伯萊去河濱公園，都是經由班特指示，他只有在一旁抽菸等候，過了2個小時後班特才回來找他，兩人一起離開，否認殺人分屍。

何傑生作證時則指稱受孫武生指示買刀，並帶煙火及汽油到場，他也透過律師坦承幫助殺人罪嫌，但強調雖然知道可能發生不好的事情，但以為只是有人會挨打，不知道事情這麼嚴重，自己也無法控制孫武生的行為。

新北地檢署調查報告則與孫武生說法不同，檢方認為，孫武生效法顏柏萊經營毒品生意，並找來班特、何傑生與吳宣運毒，去年8月孫武生因懷疑顏柏萊成為警方線民，計畫將他殺害，孫武生指揮吳宣買武器、到案發地點對岸把風，與班特合力殺害、分屍顏柏萊，又命何傑生到附近施放煙火通報及拿汽油滅證。

檢方認為孫武生為掩飾個人殺人犯行，才推說全是由班特主導，而吳宣在本月8日開庭時，也作證案發當天是孫武生要他到河堤附近留意是否有警察經過，事後也逼他串供等語，對照孫武生證稱在現場沒見到吳宣、何傑生，因此認為該證詞不可信。1080522