（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國智慧手機晶片巨擘高通公司在訴訟戰遭到挫敗，法官判定高通違反反托拉斯法，多年來「扼殺競爭」，使得消費者和裝置廠商受害，包括台灣業者聯發科，諭令高通必須改善。

高通（Qualcomm）昨天遭法院判決違反反托拉斯法的消息傳出後，今天盤中股價一度重挫13%。此案對智慧手機市場料將造成重大影響。

這項訴訟由美國聯邦貿易委員會（Federal TradeCommission）提出，加州北區地方法院聯邦法官高蘭惠（Lucy Koh）判定，高通針對中國的華為技術公司以及三星公司（Samsung）和索尼公司（Sony）等顧客，「進行抑制競爭的行為」，她諭令高通必須改變訂價和銷售作法。

高蘭惠在判決書中說，高通的技術授權作法多年來扼殺晶片市場的競爭，傷害了對手、智慧手機業者和消費者，而且在轉換到第5代行動通訊技術網路時，可能複製這種壟斷市場局面。

她表示，受害的對手包括智慧手機數據晶片業者，例如台灣的聯發科公司和美國的英特爾公司（Intel）。這項判決可能為高通的對手和夥伴開啟求償之門。

高蘭惠諭令高通以合理價格重新協商授權合約，不得威脅要切斷供貨。而且高通今後7年須接受監督，以確保遵守法院判決。

高通已表示會迅速提出上訴，執行副總裁兼法律總顧問羅森柏格（Don Rosenberg）說：「我們對法官的判決以及她的認事用法都深深不以為然。」

高通上個月與蘋果公司（Apple）就智慧手機所使用晶片的權利金問題達成和解後，可望賺進45億美元，股價因而大漲，但今天的判決使股價大幅回落。

不過，分析師表示，高通短期內仍可能維持在智慧手機晶片市場的霸主地位。（譯者：林治平）1080523