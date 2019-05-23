（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天指出，對美國經濟前景造成的風險，包括貿易不確定性和英國脫歐等，雖已降低，但依然存在。

聯準會在4月30日至5月1日的政策會議後，決議維持主要借貸利率不變。根據當時會議記錄，由於通貨膨脹壓力仍緩和，得以讓美國央行在決定任何進一步措施前保持耐心。

然而當時聯準會舉行會議，正值對美中達成協議終止貿易戰感到高度樂觀，美國總統川普數天後突然宣布對2000億美元中國貨品加徵一倍以上關稅，引發中國採取報復措施。

同樣地，聯準會舉行貨幣政策會議的幾天後，美國與加拿大和墨西哥達成協議，以撤銷美國對進口鋼鋁課徵關稅，同時終結加墨對美國出口貨的報復措施。

這份會議記錄也顯示聯準會官員對通膨展望看法分歧。雖然美國經濟強勁和就業率偏低，但通膨率一直低於聯準會的目標2%。

聯準會官員仍預期今年經濟穩健增長，但緩於第一季的快速成長，當時經濟成長3.2%。然而，根據這份報告，在貿易爭端和近期部分地區大淹水下，農業面臨嚴峻的挑戰。

川普一再在推特發文批評聯準會，指通膨儘管偏低，聯準會仍「不停」調高利率，他還要求官員降低利率一個百分點。

不過聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）重申，美國央行不受政治考量影響，將維持目前觀望的作法。

鮑爾表示，決策官員將「密切關注通膨」變化。

目前已有愈來愈多經濟學家預測，聯準會今年稍後將調降基準利率。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1080523