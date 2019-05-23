在中國五一長假過後，今年表現亮眼的鐵礦砂價格在經歷 4 月份的盤整期後，再度走揚。截至周三為止，普氏 62% 指數已來到 103 美元 / 噸，創下近五年以來的新高，而今年以來漲幅約 40%。大連鐵礦石主要期貨合約價格也突破人民幣 700 元 / 噸，創逾 2 年新高。

圖: 東方財富網, 大連鐵礦石主要期貨月線圖

鐵礦石產量是今年市場關注的焦點，第一季巴西和澳洲重要礦廠均發生意外事故，導致鐵礦砂實際供給量遠低於預期，這是刺激鐵礦砂價格上漲重主要因素。

此外，作為全球最大鐵礦砂消費國兼鋼鐵生產國的中國，今年鋼鐵產量飆升，前 4 月個月中國粗鋼產量年增 10.1%，達 31496 萬噸。在粗鋼大量生產之下，已使得中國鐵礦砂港口庫存大幅下降，庫存水準遠低於去年。

而中國鋼鐵需求主要來自基建與房地產兩部份，今年以來這兩大產業在政策刺激或鬆綁之下已有所回溫，激起鋼鐵需求增溫，這也是市場看好今年鋼價因素之一。

(資料來源: wind) 中國鋼鐵需求結構

不過高盛認為逾百美元的鐵礦砂價格維持不易。高盛表示在五、六兩個月，每噸逾百美元的鐵礦砂價格是合理，因為目前供給端的供應不足。但隨著鐵礦砂廠逐漸增加供給量，鐵礦砂價格會開始回軟。高盛預計，鐵礦砂價格將在今年年底前下滑至每噸 90 美元左右。

此外，根據花旗的最新預計顯示，2019 年鐵礦砂市場的供給缺口將擴大至 2700 萬噸。但在未來數年，鐵礦砂市場則將面臨供給過剩的問題。

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