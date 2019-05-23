愛美是女人的天性，每個年紀的女人都有適合自己年齡的保養，大多數女孩子從年輕時就開始塗塗抹抹，不過隨著年齡增加，你會發現，即使使用再好再貴的保養品，皮膚還是越來越鬆弛，皺紋還是越來越多。

在醫美盛行之後，讓許多女人都鬆了一口氣。以肉毒桿菌素來說，就大大解決了女人動態紋的問題，除了延緩動態型皺紋的發生，也幫愛美的女性省了一堆瓶瓶罐罐的保養品花費。但是施打肉毒桿菌素常發生的不自然肉毒臉，卻是一個大問題，以往大家常直覺是因為「肉毒桿菌素打太多」或醫師技術差，全方位整形外科診所院長賴仕原醫師指出，另一個關鍵因素，其實是肉毒桿菌素作用不精準，造成擴散範圍較大而導致。

隨著醫學美容的進步，醫美療程部分取代了女人許多的保養品，而施打肉毒桿菌素確實可以簡單，透過抑制神經與肌肉間傳導，放鬆面部肌肉，輕鬆達到消除皺紋的效果，讓人視覺年齡看起來更年輕，已成為一種接受度相當高的醫美保養。因此許多輕熟齡女性想要嘗試肉毒桿菌素保養來去除皺紋，讓肌膚恢復彈性。

賴仕原醫師表示，客戶要施打肉毒桿菌素，最常問的一個問題就是「打完肉毒桿菌素，臉會不會假假的、會不會不自然呢？」這意味著現代女性不只在意消除臉上皺紋，更追求自然不緊蹦的微整效果，也因此選擇「精準型肉毒」成為一種趨勢。

賴仕原醫師解釋，肉毒桿菌素是一種天然、純化的蛋白質，是把細菌的分泌物質經過高科技純化萃取而產生，主要成分是高度純化的「A型肉毒桿菌素」。肌肉要收縮，就是靠末稍神經乙醯膽鹼素（acetylcholine）的釋放並作用在肌肉上，才能使肌肉收縮。

藉由施打肉毒桿菌素來阻斷末稍神經乙醯膽鹼素（acetylcholine）的釋放，便可阻斷神經的傳導，以治療過度活躍的肌肉，放鬆已呈現皺紋的肌肉，達到除皺之效。如果搭配一些填充物的注射，更可達到事半功倍的效果，可以快速地恢復一個平滑緊緻、年輕且有青春活力的容顏。

賴仕原醫師提醒，肉毒桿菌素確實是除皺的妙方之一，不過有些人打完肉毒桿菌素後，會發生臉部緊繃皮笑肉不笑、或壓眉的不自然狀況，特別讓人尷尬。過往大家總是簡單以為是肉毒桿菌素打太多所致，不過另一個關鍵因素，其實可能是肉毒桿菌素作用不精準，過度擴散的結果。

其實，肉毒桿菌素有分精準型與其他肉毒桿菌素，「精準型肉毒」可以精準、集中作用在目標肌肉部位，較不易擴散到鄰近的肌肉，當然就不會造成不該治療的部位也受影響，造成臉僵的尷尬情況，效果當然就會自然漂亮。因此，許多專業醫師會選擇「精準型肉毒」來施打，來確保患者的滿意度。

賴仕原醫師進一步說明，精準型肉毒上市30年，擁有超過數千篇的臨床論文與報告，證實其精準作用與效果，因此受到越來越多醫師所愛用。坊間有診所推出超低價的療程都要多加小心，肉毒桿菌素療程雖然普遍，安全性也高，但並非簡單的醫美療程，仍需要一定時間的技術養成，治療前應選擇經驗豐富的專業醫師，並與醫師做好術前溝通與評估，才能確保精準型肉毒發揮最好的微整效果。